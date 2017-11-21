“Çift Yıldız Uygunluk Belgesi’’ ile firmaların artık üretim aşamalarında AB standartlarının da üzerine çıkması hedefleniyor.

TSE Yıldız/Çift Yıldız Belgelendirmesi ile Türk standartlarında belirtilen şartların üzerinde özelliklere sahip ürünlerin farklılığını ortaya çıkarmak, ürün kalitesi yönüyle rekabet eden sanayicimizin farkını ortaya koyabilmek, Standartlarda belirtilen asgari şartlarla sınırlı kalmayan firmaların AR-GE faaliyetlerine teşvik etmek, Standartların üzerindeki özellikleri yönünden de öne çıkan ürünlerin tüketicilere ulaşmasını sağlamak amaçlanıyor.

Gıda sektöründeki Şeker ve Şekerli ürünler kategorisinde “TS 861 Beyaz Şeker” Standart değerlerinin çok üzerinde üretim yapmakta ve bu üretimini sürekli iyileştirme ile sürdürmekte olan Kayseri Şeker, günümüz üretim teknolojisini de göz önünde bulundurarak sektöründe kaliteyi artırmak ve ürettiği ürünün farkını ortaya koyma gayretinde olduğu belirtildi.

Kayseri Şeker’de son iki yıldan beri Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Belgelendirme Tetkiki neticesinde ‘’Çift Yıldız Ürün Uygunluk’’ standardına uygun olduğuna belirtilerek sektöründe belgeye sahip ilk ve tek firma olma özelliğini koruyor.

“’Şeker ve Şekerli Ürünler’’ sektöründe standart hazırlanmasında öncülük ederek 18 Ekim 2016 tarihinden beri TSE Yıldız / TSE Çift Yıldız standartlarına sahip olan Kayseri Şeker (Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları) Kayseri’de ’Çift Yıldız Uygunluk Belgesi’’ ne sahip 7 firma arasında gıda sektöründe de tek firmanın oldu.

Ülke genelinde ise sektörel bazlı olmak üzere ‘’Çift Yıldız Uygunluk Belgesi’’ ne sahip olan 48 firma arasında, Gıda Sektöründe tek firma olma özelliğini koruyan Kayseri Şeker dışında, Kimya Sektöründe 7,Makine Sektöründe 8,Yapı Malzemeleri Sektöründe 31 olmak üzere toplamda 48 firma bulunduğu açıklandı.