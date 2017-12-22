Kayseri Şeker Güreş Takımı başarıya koşuyor

Kayseri Şeker Güreş Takımı 2011-2012 sezonundan günümüze kadar gösterdiği performansın detayları şöyle:

2011 - 2012 Sezonunda; Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Türkiye Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş 2. Lig´e Terfi Müsabakalarına katılarak 2.ligde güreş yapma hakkı elde etti.Aynı sezonda Kayseri Şekerspor güreş takımı 1. Lig´e çıktı ve 2 altın 1 bronz madalya kazandılar.

2012- 2013 Sezonunda; Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş müsabakalarına katıldı.

2013-2014 Sezonunda; 6 Mayıs 2014 tarihinde Kayseri’de gerçekleştirilen Büyükler Süper Lig’e yükselme grup maçlarında büyük başarı gösteren Kayseri Şekerspor Güreş Takımı, 9-10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Süper Lig Terfi Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

15 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonunun Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu’nda yapılan Serbest ve Grekoromen Stil Deplasmanlı Güreş Ligleri Final Müsabakaları sonucunda Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Süper Lig’e yükseldi.

2014-2015 Sezonunda; 20 Aralık 2015 günü yapılan Serbest güreş müsabakalarında takım halinde İl üçüncülüğü elde edildi.

İlhan Çıtak(96); İşitme Engelliler’de 2 Avrupa, 2 Dünya Şampiyonluğu elde etti.

8 Mart 2015 tarihinde Gençler ve U23 kategorilerinde Bulgaristan’da yapılan 18. Uluslararası PetkoSirakov&IvanIliev Gençler Güreş Turnuvası’nda Burhan Akbudak(80); Avrupa 2’nciliği elde etti.

12 Ağustos 2015 tarihinde Brezilya’nın Salvador Da Bahia şehrinde başlayan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçilerimiz Burhan Akbudak, gümüş madalya kazandı.

2015-2016 Sezonunda;3 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Uşak’ta düzenlenen Yıldız Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonasında 28 ilden yaklaşık 350 sporcunun katıldığı şampiyonada 42 kiloda Hakan Kızılarslan, 50 kiloda Abdullah Toprak birinci, 46 kiloda Bünyamin Esoğlu ikinci oldu.

13-18 Eylül 2016 tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenen Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası’na 50 ülkeden sporcular katıldı ve 30 sıklette mücadele edildi. Türk Milli Takımında yer alan Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Abdullah Toprak (50) Bronz madalya kazandı.

16 Ekim 2016 tarihinde Bursa da yapılan Yıldızlar müsabakalarında Ali Esoğlu (46) ve Hakan Kızılaslan(46) Balkan Şampiyonluğu elde ettiler.

25 Aralık 2016 tarihinde Sakarya’da düzenlenen Süperlig müsabakalarında takım halinde üçüncülük elde edildi.

2016-2017 sezonunda;4 Temmuz 2017tarihinde Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Şekerspor Güreşçilerinden Cemal Mutlu (50) bronz madalya kazandı.

30 Eylül-1 Ekim 2017 tarihinde Kazakistan Alma-Ata şehrinde düzenlenen Uluslararası Türlikanov Güreş Turnuvasında Fatih Cengiz (75) U23 turnuva birinciliği elde etti.

5 Kasım 2017 tarihinde Slovenya’da düzenlenen 3. Balkan Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda Barış Erbek (46) Balkan şampiyonluğu elde etti.

21 Kasım 2017 tarihinde Polonya’da yapılan U23 de Dünya şampiyonluğu müsabakalarında Fatih Cengiz(75) madalyasını ülkemize ve Kayseri Şekerspor Güreş Takımına kazandırdı.