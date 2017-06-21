Kayseri Şeker, iftarda mali müşavirleri ağırladı

İftar programına Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Genel Başkanı A. Masis Yantan, DSP Genel Başkanlığı 21. Dönem İstanbul Milletvekili ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan ve aynı zamanda TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi olan Masum Türker, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyesi Hüseyin Akay, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz, Vergi Dairesi Başkanı, SGK İl Müdürü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, KOSGEB İl Müdürü, İş Kur İl Müdürü, Vergi Müfettişleri, ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, AK Parti Kayseri il yöneticileri, Vergi Dairesi müdürleri, Belediye temsilcileri, Konya, Niğde, Yozgat ve Nevşehir Oda Başkanları ile 800 üye katıldı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz, iftar yemeği öncesinde yaptığı konuşmada iş kapasitesinin sınırlandırılması için kota uygulamasının mesleğin geleceği açısından arz ettiği öneme değindi. Ayrıca bağımlı çalışan meslektaşların sorunları için çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Genel Başkanı A. Masis Yantan ise, “Kayseri Odamızın geleneksel iftar yemeğinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtir, şahsım ve TÜRMOB kurulları adına hepinizi sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hep birlikte bir Ramazan ayını daha idrak ediyoruz. Dualarımız, sevgi, hoşgörü, adil paylaşım ve barışın egemen kılınması, insanın insana zulüm etmediği, savaşların son bulduğu, artık anaların, eşlerin, çocukların ağlamadığı bir ülke ve dünya isteğimiz yanında hep akan kanın durmasını, ülkemize, bölgemize ve dünyamıza adil bir barışın egemen olmasını arzu ettik ve etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, “Kayseri Şeker Fabrikası gerçekten Kayserimizin güzide bir kuruluşu. 6.5 senedir biz bu görevi sürdürüyoruz. Bundan yaklaşık 25 gün önce yeniden bir genel kurul yapıldı ve çiftçimizin teveccühü ile görevimizi 4 sene daha üstlenmiş olduk. Kayseri Şeker Fabrikası güçlendikçe bu bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Kayseri Şeker Fabrikasının 1 yıllık cirosu ortalama olarak 1 Milyar gibi paraya sahip. On bin civarında çiftçi ailesiyle sözleşmeli tarım üretimi gerçekleştiriyor. Bu aileler, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat illerini de kapsıyor. Geçimine katkı sağlıyor. Üç binden fazla çalışanı olan bir kuruluş.

Bunun dışında Kayseri Şeker Türkiye’de pancar fiyatını en yüksek uygulayan ve bunu en erken ödeyen bir kuruluş haline geldi çok şükür.Ama bunların yanında çalışanlarına da sektörde en yüksek ücreti veren kuruluş.Yani çiftçisine ve çalışanına en yüksek geliri sağlayan bir kuruluş.

Aynı zamanda Son 3 yıldır vergi rekortmenliğini de başka bir kuruluşa bırakmayan bir kuruluş haline geldi. Geçmişte bunların hiç birisi konuşulmazken,şimdi bunlar hedef haline geldi. Allah’a şükür biz güçlendikçe Kayseri ekonomisine ve Kayseri’de yaşayanların ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz.Türkiye ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyoruz. Değerli meslektaşlarımız sizler hesap adamısınız,Şimdi Kayseri Şeker Fabrikasının gelmiş olduğu nokta itibarı ile varlık fonuna devredilen bir kuruluş olma değerinde bulundu.Tabi bu Şeker sektörü biraz son yıllarda sıkıntılar yaşamaya başladı. Önümüzdeki dönemlerde de sıkıntılar yaşayacak gibi görünüyor. Özellikle mısırdan şeker üreten kuruluşlar işi bizimki gibi şeker pancarından şeker üreten kuruluşların işine zarar verecek noktaya getirdiler . Şeker kurulunun atanmaması şeker kotalarının kalkması gibi bir sıkıntıyı ortaya çıkaracak bu da şeker sektörüne, şeker fabrikalarına ve pancar çiftçilerine zarar verecek. Aramızda siyasetçilerin de olacağı ve siyasetle uğraşanların olacağı düşüncesiyle bu vesile ile bu bilgileri de paylaşma gereği duydum” dedi.

Konuşmalar sonunda başarılı çalışmalarından dolayı Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Genel Başkanı A. Masis Yantan, tarafından Başkan Akay’a plaket takdim edildi.