Etkinliğe, Kayseri Milletvekilleri, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, önceki dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Ak Parti Kocasinan ve Melikgazi İlçe Başkanları, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri; Av.Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdulkadir Güneş, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan ve diğer yetkililer katıldılar.

Ayçekirdeği hasadına başlangıç etkinliğine katılan Kayseri Milletvekilleri, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar yapmış oldukları konuşmalarda Tarımın önemi ve niçin desteklenmesi gerektiğine dikkat çektiler ve Ülkemizin içerisinde bulunduğu sıkıntılı günlerden geçişte Türk Çiftçisinin de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inandıklarını belirttiler.

Kızık Köyü Muhtarı Cengiz Akay organizasyonu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek emeği geçen katkısı olan davete icabet eden herkese şahsı ve köy halkı adına teşekkür etti.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuşmasında; "Biz Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası olarak geniş bir coğrafyada hizmet vermekteyiz. Buna rağmen Kayseri Merkez köylerimize tarımsal üretim konusunda, faaliyetlerimizi elimizden geldiği kadar geliştirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Geçen sene Lisanslı depoları yaptıktan sonra Kayseri Mimarsinan Organize sanayi bölgesine depo ve paketleme tesisi kurduk. Önemli miktarda ay çekirdeği alımı gerçekleştirdik. Bizim ayçekirdeği alımı için sahaya girmiş olmamız ilgili firmaları ve fiyatları olumlu yönde etkiledi. Bu vesile ile de çiftçimizin yüzünün gülmesine vesile olduk.

Bu işin sürdürülebilir olması için geçen sene 3.700 ton ayçekirdeği almıştık bu sene geçen seneki ay çekirdeği alımının iki katını alacağımızın sözünü verdik ve 8 bin ton alım yapmayı planlamış bulunmaktayız. Şimdi Mimarsinan Organize sanayi bölgesindeki depo ve paketleme tesisimizin kapasitesini üç katına çıkartacağız. Bu uygulamamız, Kabak çekirdeği, nohut, mercimek ve fasulyeyi sözleşmeli olarak üreten çiftçilerimiz için de bu imkanı sunuyoruz.

Ülkemize yoğun saldırıların olduğu ortamda bu faaliyetlerin çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Ülkemizin geleceği Çiftçinin üretim gücünün topyekun harekete geçirilmesi ile mümkün olabilir. Biz üretim gücümüzü ne kadar harekete geçirebilirsek, Çiftçimizin üretime ne kadar katkısını sağlayabilir ve doğru bir şekilde değerlendirebilirsek ülkemizin geleceğine önemli bir katkı sağlamış oluruz.

Türk çiftçisi her zaman Devletinin, Hükümetin yanında gücünü ortaya koyuyor. Bu ekonomik saldırılar karşısında da eğer çiftçimize destek verilecek ve elinden tutulacak olursa önemli bir katkı sağlayacaktır. Biz bu anlayış içerisinde çiftçilerimizle ortaklaşa bir mücadele ortaya koyuyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından Kocasinan İlçesi Kızık Köyünde Ayçekirdeği hasadı başlatıldı.