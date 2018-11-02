Kayseri Şeker özelleştirmenin yüz akı

Geçen Nisan ayında şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından, Turhal Şeker Fabrikasını bünyesine katan Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri ve Yozgat'taki başarısını Turhal'da da gösterdi. Kayseri Şeker, uyguladığı yönetim anlayışıyla, 84 yıldır hizmet veren Turhal Şeker Fabrikası'nda ilk kez bu yılki kadar verim elde edilmesini sağladı.

Kayseri Şeker Fabrikası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından geçen Nisan ayında 14 şeker fabrikasının ihaleye açılmasının ardından, Turhal Şeker Fabrikası'nı bünyesine dahil etti. Turhal Şeker Fabrikası, teslim edilen 9 fabrika arasında, sorunlarla boğuşan diğer 8'inin aksine kâra geçen tek fabrika olabildi. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri ve Yozgat'tan sonra Turhal'da elde edilen başarıyı şeker sektöründeki deneyimlerine bağladı.

“En verimli dönem özelleştirme dönemi oldu”

Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirmenin yüz akı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akay, uyguladıkları çalışma biçimi ve yönetim anlayışıyla, 1934 yılında kurulan fabrikada, 84 yıldan bu yana ilk kez özelleştirme döneminde bu kadar verim elde edildiğinin altını çizdi. Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamuoyuna yansıyanlardan dolayı biliyoruz ki, çiftçinin bu konuda bir takım rahatsızlıkları var. Firmalar bu işe yeni girdikleri için bu sektörün çalışma prensibi konusunda bir tecrübe eksikleri var. Muhtemelen bundan kaynaklanan sebeplerle çiftçinin ihtiyaçlarına yeterince cevap veremiyor olabilirler. Bundan dolayı da gerek çiftçilerden gerek nakliyecilerden zaman zaman kamuoyuna şikayetler yansıyor. Ama biz, bu sektörün en başarılı temsilcisi olarak, Turhal Şeker Fabrikası'nda da Kayseri ve Boğazlıyan'daki başarımızı bihakkın ortaya koyuyoruz. Fabrikayı Haziran ayında teslim aldıktan sonra 3 buçuk ay gece gündüz o fabrikayı her noktasına varıncaya kadar bakımdan geçirdik; tamir, tadilatını, revizyon çalışmalarını yaptık. Bu konuda hem personelimiz elinden gayreti gösterdi ve bilgisini ortaya koydu hem de biz masraftan kaçınmadık. Fabrikanın kampanya döneminde arızasız çalışabilmesi için pek çok fedakarlığa katlanıldı. Turhal Şeker Fabrikası özelleştirmenin yüz akı olarak çalışmalarını başarıyla ve verimli bir şekilde sürdürüyor. Şimdiye kadar elde edilmeyen sonuçlar elde edilmeye başlandı. Ki, orası 1934 yılında kurulmuş ve 84 yıl çalışmış bir fabrika. Şu ana kadarki bütün çalışmalarından daha verimli sonuçlar elde edilmeye başlandı. Bunun sonucunda orada çalışan insanların, çiftçinin yüzü gülüyor, nakliyeciler durumdan oldukça memnun.”

“Başarımız tesadüfi değil”

Diğer şeker fabrikalarından farklı olarak, randevu sistemi uyguladıklarını ve çiftçiye maus imkanı sağladıklarını kaydeden Akay, “Şeker sektörü nevi şahsına münhasır bir sektör. Başka işletmelerle benzerlikleri olsa da, ayrı yönleri de olan bir sektör. Örneğin bizde bir kampanya dönemi vardır ve yerine göre 3ile 4 ay arasında devam eder. Yani bu fabrikalar sınırlı sürelerde çalışıyor. Onun için de bunun her bir noktasının iyi planlanması gerekiyor. Bizde randevu sistemi var ve herkes ne zaman hangi saatte gelmesi gerektiğini biliyor ve nakliyeci esnafı da günlerce beklemek derdinden kurtuldu. İşte bunlar küçük nüanslar. Ama mutlaka bilinmesi ve düzenlenmesi gereken hususlar. Kayseri Şeker Fabrikası bunları hakkıyla bilen bir kuruluş olarak hakkıyla organizasyon yapıyor. Bizim farkımız bu. Sektörü mausla tanıştıran biziz. Mauslar daha önce fabrikalarda çalışıyordu. Tarlaya mausu sokan biziz. Bunu 7 yıl önce Kayseri ve Boğazlıyan'da başlattık, bu yıl Turhal ile de tanıştırdık mausu. Bu o kadar faydalı bir iş ki hem toprağı erozyondan koruyorsunuz hem de çiftçinin işini kolaylaştırıyorsunuz. Maus hem pancarı toprağından temizliyor hem de 25 tonluk bir kamyonu 5 dakikada kamyona yüklüyor. Ve onun bedelini biz karşılıyoruz. Bütün bu uygulamalar ve küçük nüanslar bu işin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyor ve bizim başarımızın sırrı burada yatıyor. Bu başarı tesadüfen ortaya çıkmıyor” diye konuştu.

“Yeni özelleştirme ihalelerine açığız”

Boğazlıyan ve Turhal ile birlikte Kayseri Şeker'in sektörde yüzde 18'lik bir paya sahip olduğunu vurgulayan Akay, Turhal ile özelleştirme deneyiminden başarıyla çıktıklarını, bundan sonra özelleştirme ihalesi açılması durumunda yeni fabrikalara da talip olduklarını dile getirdi. Akay, “İki fabrikamız vardı, ilk defa Turhal ile bölgemizin dışına çıkmış olduk ve kendimizi test etmiş olduk. Gördük ki, bundan dolayı personelimizin motivasyonu arttı; heyecan arttı, çalışma şevki, gayreti arttı. Orada iyi bir deneyim yaşamış olduk. Dolayısıyla bu deneyimi ve şirketimizin gücünü bundan sonra da devam ettirmemiz gerekiyor. Şartlarımızı çok fazla zorlamadan bu işte ilerlememiz gerektiği kanaatindeyiz. Başlangıçtan itibaren Şeker Fabrikalarının özelleştirmesine hazırlıyoruz kendimizi. Bizim asli ve en iyi bildiğimiz iş bu. Dolayısıyla fabrikalar özelleştikçe, gücümüz ölçüsünde bunlardan bünyemize katmamız gerekiyor demiştik. Tekrardan gündeme geldiği takdirde Kayseri Şeker Fabrikası bu yolda ilerleyecek” ifadelerini kullandı.