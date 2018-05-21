Uluslararası standart belgesi olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı belgesini almak için 16 Mart 2018 tarihinde Türk Standartları Enstitüsüne başvuruda bulunan Pan Pazarlama şirketi,19-20 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan TSE’nin denetimleri sonucu sıfır uygunsuzlukla ‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi aldı.

Kayseri Şeker’in bağlı ortaklıklarından Pan Pazarlama şirketinin uluslararası standart belgesi olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı belgesini almasından duyulan memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Bu belge ile sorumluluğumuzun daha da arttırdığının bilincindeyiz. Çiftçilerimizin değerli emekleri bütün belgeleri almayı hak ediyor.Bizde Kayseri Şeker’in bağlı ortaklıklarından Pan Pazarlama şirketimize ait modern tesislerimizde ürünlerimizi işleyerek TSE belgeleri ile taçlandırmaya devam edeceğiz

Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün niteliklere sahip olmaktadır. Değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur. Bu sebeple kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur” dedi.

Öte yandan; Kayseri Şeker’in son yedi yıl içerisinde; TSE Çiftyıldız Ürün Uygunluk Belgesi, TSE Ürün Standardı Belgesi, Helal Gıda Kalite belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TS ISO Müşteri Memnuniyeti yönetim Sistemi Belgesi, FSSC 22002-1 Gıda Güvenliği Belgesi, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN 9001 Kalite YönetimSistemi Belgelerine de sahip olduğu belirtildi.