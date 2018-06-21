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21 Haziran 2018 15:55

Kayseri Şeker, Panpet şirketi TSE Kalite Belgesi aldı

Kayseri Şeker’in iştiraklerinden olan ve 33 araçlık tır filosu ile yurt içi ve yurt dışı Lojistik faaliyetleri sürdürmekte olan Panpet Şirketi, TSE tarafından yapılan belgelendirme tetkiki neticesinde Türkiye genelinde Akaryakıt ve LPG Satışı, Market Hizmetleri ve Lojistik Hizmetleri kapsamında Kalite belgesine sahip oldu.

Kayseri Şeker, Panpet şirketi TSE Kalite Belgesi aldı

21 Haziran 2018 15:55


21-22 Mayıs 2018 tarihleri arasında Türk Standartlar Enstitüsü tarafından yapılan Belgelendirme sonucuna göre Panpet şirketinin lojistik sektöründe Kayseri’de ve Ülke genelinde Akaryakıt ve LPG Satışı, Market Hizmetleri ve Lojistik Hizmetleri sunumu kapsamında K-Q TSE-ISO-EN 9000Kalite belgesi alan 2. firma olma özelliğini kazandığı belirtildi.


Törene Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Panpet ve Pankent şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Kalite Yönetim Müdürü ve çalışanlar katıldılar.


Kalite Belgesinin alım töreni esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; TSE yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin sonucunda Kalite belgesini almayı hak kazanmış bulunuyoruz.


Panpet şirketimizin yapmış olduğu faaliyetler çerçevesinde akaryakıt, LPG satışı,market ve lojistik hizmetlerini birlikte yürütülüyor. Bu üçlü hizmeti Türkiye de yapan ve bu belgeyi almayı hak kazanan 2. Şirket konumundadır. Bugerçekten önemli bir başarıdır.


Bu çalışma ile bir kez daha Kayseri Şeker ve bağlı şirketleri bakımından bütün işlerimizde kaliteye ne kadar önem verdiğimiz ve bu çerçevede işlerimizi en iyi şekilde yürütmek istediğimizi,hem belgelemiş hem de tescillenmiş oldu.


Ben bu başarıyı gösteren arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve kalitenin bir hayat biçimi olduğunu iş hayatı ve insan hayatı için olduğunu bilmemiz gerektiğini, bu uğurda daha da ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum.


Biz bu kalite belgesini aldık, astık iş bitti demiyoruz. Aksine iş ve hizmetkalitemizi, standartlarımızı daha yükseklere çıkartmamız lazım geldiğine inanıyoruz dedi.


Öte yandan; Artık müşteri beklentilerini karşılamanın yeterli olmadığı ve müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerektiği düşüncesiylePanpet şirketi olarak Lojistik, Akaryakıt ve LPG satış,Market, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanmasını olmazsa olmaz bir şart olarak benimsendiği belirtildi.




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