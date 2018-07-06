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06 Temmuz 2018 09:31

Kayseri şeker, şeker konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor

Kayseri Şeker, bazı AVM’ler ve kamuya açık alanlarda stantlar kurarak, vatandaşları, üretim yaptığı alanlarda bilgilendiriyor.

Kayseri şeker, şeker konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor

06 Temmuz 2018 09:31


Kayseri Şeker, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, bazı AVM’ler ve kamuya açık alanlarda stantlar kurarak, şeker pancarının üretimi, şekerin yolculuğu, şeker pancarı, nişasta bazlı şekerler (NBŞ) gibi şeker türleri, mercimek, nohut, fasulye, çerezlik ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi besin ürünleri ile ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.


Stantlardaki yetkililer, vatandaşların nişasta bazlı şekerlerin sağlığa etkileri ve zararlarına dair soruları doğrudan yanıtlıyor ve NBŞ’lerle ilgili bilgilendirici ilanlar dağıtıyor.




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