Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 12:09

Kayseri Şeker, şeker sektörü ve pancar tarımının yazılımında iddialı

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında hızla devam eden Kayseri Şeker, Şeker Pancarı tarımının bütün aşamalarında gerekli olan bilgi teknolojileri ve yazılımlar konusunda da iddialı ve sektöre katkı sunma gayreti içerisinde olduğu belirtildi.

Kayseri Şeker, şeker sektörü ve pancar tarımının yazılımında iddialı

09 Temmuz 2018 12:09


2018-2019 Kampanya dönemi hazırlıklarının Bilgi Teknolojileri Birimindeki çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri şeker her yönüyle Türkiye’de örnek bir kuruluştur. Bilgi Teknolojileri Birimimiz yapmış olduğu yazılımlar ve uygulamalar çerçevesinde iddia sahibidir ve ümit ediyorum şeker sektöründe diğer firmalar tarafından da bu uygulamalar kullanılıp onlarda işlerini en başarılı bir şekilde yürütürler dedi.


Başkan Akay açıklamasını şöyle sürdürdü; Bilgi Teknolojileri Birimimiz tamamen genç bir ekipten oluşuyor. Biz bütün birimlerde olduğu gibi bilgi Teknolojileri Biriminde de personelimizin yetişmesi konusunda gereken bütün gayreti gösteriyor, bu manada üzerimize düşen fedakarlıkları gerçekleştiriyoruz. Personelimiz de bizim kendilerine vermiş olduğumuz hem imkanları hem de değeri layıkıyla kullanıyor, kendilerini yetiştiriyor ve aynı zamanda Kayseri Şeker’in ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz bu çerçevede Türkiye’de örnek kuruluşlardan bir tanesi olmak arzusundayız.


Bütün personelimiz bu konuda elinden gelen gayreti göstermek suretiyle sistemi daha fazla geliştirmek ve İşleri daha fazla kolaylaştırma konusunda üzerine düşeni yapıyorlar. Ben ve yönetimimiz bu genç ekibimize İnanıyor, güveniyor ve kendilerine başarılar diliyoruz dedi.


25 Personelin görev yaptığı ve Şeker Pancarı tarımında tarladan sofraya kadar olan bütün aşamaların 7 yıldan beri kendi bünyesindeki personeller tarafından yapıldığı Kayseri Şeker Bilgi Teknolojileri birimindeki çalışmaların yerinde incelenmesi esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcısı İsmail Gedik ve İç Denetim Başkanı Selcen Erişen de hazır bulundular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç