Kayseri Şeker, sektörünün kutup yıldızı haline geliyor

Kayseri Şeker’e bağlı Pandoğa, Panpet, Panpa, Pankent, Pan Enerji, Lidaş şirketlerinin yöneticileri; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları ileKayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Pankent tesislerinde bir araya geldiler.

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve Pankent çalışanlarının da hazır bulunduğu iftar programı sonrası konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 7 Haziran Perşembe günü Özelleştirme idaresi Başkanlığında sözleşme yapılarak Turhal Şeker Fabrikasını teslim alacaklarını açıkladı.

Başkan Akayü, “Şeker fabrikalarının ihale sürecinde Kayseri Şeker’in uhdesine geçen ve aslında şeker fabrikalarının kurulma aşamasında,şeker fabrikalarına rehberlik ve okul görev yapmış olan Turhal Şeker fabrikasını bünyemize katmış olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Biz Kayseri Şeker olarak bünyemize katmış olduğumuz üçüncü Şeker fabrikamız olan Turhal Şeker Fabrikasını da Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları gibi randımanlı çalıştırabilmek için hazırlıklarımızı başlatmış bulunmaktayız.

Yedi Haziran Perşembe günü Özelleştirme idaresi Başkanlığında sözleşme yapılarak Fabrikayı teslim alacağız. Sekiz Haziran itibariyle Turhal’a gidip Cuma namazından sonra inşallah kurban kesip Fabrikayı teslim alacağız” diye konuştu.

Yatırım sonrasında Kayseri Şeker’in kotasının 430 bin tona çıkacağını kaydeden Akay, “Bize düşen bundan sonra işimize dört elle sarılıp bu başarıyı daha yukarılara çıkartmak, daha başarılı bir hale getirmek ve taçlandırmaktır.

Biz zaten yedi senedir bu başarıyı hep birlikte yaşıyoruz. Buna benzer yatırımlarımızın hız kesmeden devam ediyor olması, bu işte geldiğimiz noktanın ifadesidir. Kayseri şeker bugün gerçekten sektöründe parmakla gösterilen bir kutup yıldızı haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.