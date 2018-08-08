8- 9 Ağustos 2018 günlerinde Kayseri Şeker Fabrikası Deneme ve Demonstrasyon alanında düzenlenen organizasyona katılan firmalar uygulama alanlarında çiftçileri ürünler ve uygulamalar hakkında bilgilendirdiler.

Kayseri Şeker ikinci tarla gününe Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan, Dekan yardımcıları Prof. Dr. Doğan Işık ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ülger, Ziraat Mühendisleri odası Başkanı Ali Koç, Tarım Orman Müdürlüğü temsilcileri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü Uğur Metiner, Bölge Müdürleri, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve Bölgelerden gelen çiftçiler katıldılar.

Kayseri Şeker’e ait 55 parselde 35 pancar çeşidi, 20 çeşit gübre ve ilaç denemesi ile 20 çeşit deneme tarlasında gerçekleştirilen damla sulama sistemlerinin de sergilendiği tarla gününe; Rivulis Eurodrip, KWS, Endotar, Alfa, Bayer, Sector, YSL Tarım, Perduga, Hexaferm, Cifagro, Akras, Beta, Timac Agro, Basf olmak üzere 14 firma katıldı.

Tarla günü etkinliğinde konuşan Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan Üniversite olarak Kayseri Şeker Fabrikası ile birlikte Şeker pancarı tarımında birim alanda verimliliği ve şeker oranını artırmak için ortak projeler yürütmekteyiz. İnşallah kısa sürede Kayseri Şekler olarak Türkiye’nin ilk pancar tohumlarını geliştireceğiz dedi.

Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında; Kayseri Şeker çiftçisinin Genel Kurula ve tarla günleri etkinliğine gösterdiği ilgiden, işine sahiplenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

“Çiftçilerimizin işlerini geliştirmek adına bu tür etkinliklere katıldığı için teşekkür ediyorum. Geçen sene başlamış olan tarla günleri çerçevesinde İkinci uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Tarla günü uygulamaları Trakya’da Ege’de daha yaygın şekilde yapılıyor. Ama artık yavaş yavaş orta Anadolu’da uygulanmaya başladı. Uygulamaların önemi kendisini göstermeye başladı. Üniversite ve sektörde hizmet veren firmalarla beraber bu işin yapılıyor olması elbette önem arz etmektedir.Üniversite, Hizmet veren firmalar, Çiftçiler ve Kayseri şeker hepsinin bir arada olunca bir değerlendirme yapma imkanı bulunuyor. bu değerlendirmenin sonucunda da fayda elde etmek niyetindeyiz. Buradaki uygulamalarımız da bahsetmek gerekirse. Özellikle damlama sulama konusunda Kayseri Şeker’in ve Bünyan, Develi, Yeşilhisar ve mahzemin’de çiftçilerimizin tarlalarında bu uygulama gerçekleşiyor. Bu arazilerde aynı zamanda tohum ve gübre denemeleri yapılıyor. Bu denemeleri yaparken Kayseri Şeker Ziraat teşkilatımızın yanında Ar-Ge merkezimiz ve üniversiteyle de beraber işimizi daha bilimsel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunun için Kayseri Ziraat fakültemizin Değerli hocalarına başta Dekanımız, Dekan yardımcımız olmak üzere hepsine huzurunuzda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Onlar da bu işe gerçekten sahipleniyorlar. Üniversiteyle iş aleminin bir araya gelmesi Türkiye’de çok fazla gerçekleşen bir husus değil. Ama şimdi görüyoruz ki üniversite de sadece işveren değil Sanayi kuruluşları ve aynı zamanda çiftçiler de bir araya geliyor bu model bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir.”

KAYSERİ ŞEKER ŞEKER PANCARI TARIMINI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Ar-ge merkezimiz de konusunda samimi gayret içerisinde olan yetişmiş personelimiz de bu çalışmalarda önemli roller üstlenmeye başladılar. Bu çalışmaların olumlu sonuçlarını zaman içerisinde göreceğiz.

Türkiye’de bu konular şimdiye kadar ihmal edilmiş, üzerinde yeterince çalışma yapılmamış konulardı. Türkiye’de pancarın yetişmesi doksan yılı aştı. Türkiye’de 1926 yılında bir şeker Fabrikası kurulmuş o zamandan beri pancar yetişiyor. Ama ilgili kuruluşlar bu konularda yeterli çalışmalar yapamamışlar, yeterli sonuçlar elde edememişler.

Türkiye doksan yıldır pancar yetişmesine rağmen biz hep dışarıdan tohum kullanmak durumunda kalmışız. Aslında Türk Şeker’in bir kuruluşu tohumda bir takım çalışmalar yapmış ama çiftçi tarafından kabul görmemiş. Keşke o zamanlar çiftçimizin iyi verim elde edebileceği tohumu elde edebilseydik de başkalarının ürettiği tohumları almak durumunda kalmasaydık.

Şimdi biz Kayseri şeker olarak. Birtakım uygulamaları iddialı bir şekilde yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. İşimizi Avrupa’yla yarışacak noktaya getirmek istiyoruz. Ancak bu çalışmalar yerli ve Milli çalışmalarımızın sonuçlanması ile olabilir.

Artık bu konularda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Biz Kayseri, Şeker olarak Ar-Ge Merkezimizi bu anlayışla kurmuş bulunmaktayız. Ar-Ge Merkezimizde pancar tohumu geliştirme konusunda da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Tabii kısa sürede olmuyor birkaç sene de bundan sonuç elde edilmiyor bunların bilimsel olarak teknik olarak çok üzerinde dikkatli çalışılması gerekiyor. Ama bir başlangıçtır. Biz bu başlangıcı ciddiyetle inanarak ve samimiyetle yaptık. Arkadaşlarımıza bu manada her türlü imkanı sunuyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda İnşallah başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Biz inanıyoruz ki Kayseri’de çiftçimizin verim sağlayacağı gönül huzuru içerisinde kullanacağı tohumlar da yetiştirerek önemli bir adım atmış olacağız.