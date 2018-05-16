Yılı ve Depoculuk hamlesi etkinliklerine, iştiraklerinden olan ve Lisanslı depoculuk hizmeti veren LİDAŞ şirketi ile katıldı.

1938 yılında 55 milyon lira sermaye, 46 bin ton depolama kapasitesi bulunan ve ilk alımını 5 kuruşa 121 bin ton buğday olarak yapan TMO’nun 80. Kuruluş etkinliklerine Lisanslı depo şirketleri yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’deki gıda güvenliğinin sağlanmasında etkin rol oynayan Lisanslı depolara ilgi her geçen gün artış gösterdiği belirtildi.

Etkinlik alanında LİDAŞ şirketi tarafından kurulan çadırda Kayseri Şeker’e ait Yozgat-Boğazlıyan, Kayseri Develi, Sivas-Şarkışla’da olmak üzere üç bölgedeki 80 bin ton kapasiteli Lisanslı depoların tanıtımları yapıldı

Etkinliklere katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) öncülüğünde ülke genelinde 90 noktada, 4,2 milyon ton kapasiteli lisanslı depo yapımının hedeflendiğini belirtti.

TMO’nun depo sayısının 5 yılda 500’e çıkacağına inandığını ifade eden Fakıbaba, kurumun bu yıl 2,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiğini ve üreticilere toplam 3,4 milyar lira ödeme yaptığını bildirdi.

(AÖ-Y)

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