Kayseri Şeker; Turhal Şeker Fabrikasında İşleri Sıkı Tutuyor

800 bin ton Şeker Pancarı kotası bulunan Turhal Şeker Fabrikası tarafından 84’üncü Kampanya dönemi için; Tokat, Sivas ve Amasya İllerinde 9 Bölgede 191 köydeki 128 bin dekar arazide 5.718 çiftçi ile sözleşmeli pancar ekimi yapıldığı belirtildi.

1934 yılından beri bölgedeki tarım ve hayvancılık sektörünün yanı sıra istihdam, bölge ekonomisi ve sanayi sektörüne de büyük katkıları olan Turhal Şeker Fabrikasında 84’üncü kampanya dönemi hazırlıklarını, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Yöneticileri yerinde incelemek suretiyle eksikliklerin giderilmesi konusunda büyük gayret gösteriyorlar.

8 Haziran 2018 tarihinde Kayseri Şeker’in Türk Şeker’den teslim aldığı Turhal Şeker Fabrikasında Revizyon ve Kampanya hazırlıklarına devam etmekte olan işçiler, Fabrikayı kampanya dönemine en güzel şekilde yetiştirmek ve başarılı bir üretim sezonu geçirmek için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini belirttiler. Kayseri Şeker Yöneticileri de sürekli çalışanlarla beraber olup çalışanlara moral ve motivasyon sağlıyorlar.

Turhal Şeker Fabrikasında çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Turhal şeker Fabrikası, Cumhuriyetin ilk fabrikalarından olmanın yanında aynı zamanda Türkiye’de şeker sektöründe öğretmenlik, rehberlik yapmış bir fabrikadır.Daha sonraki yıllarda kurulan şeker fabrikalarının bütün yöneticileri, Mühendisleri, Ustabaşıları, ustaları hep Turhal’dan gelerek Türkiye’ye şeker üretimini öğretmişlerdir. Böyle bir güzide kuruluş Cenabı Allah lütfetti ve Kayseri şeker fabrikasına nasip oldu. Bundan dolayı da Kurumumuz ve Çiftçimiz adına mutlu ve umutluyuz” dedi.