Kayseri Şeker, Turhal ve Pazar Bölgesi çiftçileri ile buluştu

Kayseri Şeker’in Kayseri, Yozgat ve Sivas bölgelerindeki 12 bölge çiftçileri ile geleneksel hale getirdiği çiftçi buluşmalarını Turhal Şeker Fabrikasıyla sözleşmeli pancar ekimi yapan bölgelerde de uygulamaya başladı.

Turhal ve Pazar Bölge çiftçi buluşmasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in başarısında çiftçi buluşmalarında çiftçilerin yönetime getirdikleri sorunlar ve çözümleri sonunda elde edilen kazanımların büyük katkısı olduğunu belirtti.

Başkan Akay, “Çiftçilerle belirli zamanlarda bir araya gelerek sorunlarını dinlemek ve çözümler üretmek Kayseri Şeker’e özgü başarılı bir uygulamadır. Bilindiği üzere Türkiye’de şeker sektöründe 14 şeker fabrikasının özelleştirilme çalışmalarıyla yeni bir süreç yaşanmaya başladı. Yapılan ihale sonucunda Kayseri Şeker, Turhal Şeker Fabrikasının ihalesini kazandı ama asıl kazanan Turhal Şeker Fabrikasına pancar üreten çiftçiler, Turhal Şeker Fabrikasında çalışanlar ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız, bölge esnafı, nakliyecisi olmuştur. Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası bir çiftçi kuruluşudur. Kayseri Pancar Kooperatifinin yüzde 56 sına sahip olduğu bir kuruluştur. Kayseri Pancar Kooperatifinin 78 bin çiftçi ortağı bulunmaktadır. Bu nedenle Kayseri Şeker Fabrikası, çiftçinin malı, milletin malıdır. Dolayısıyla Turhal Şeker fabrikasını devlet sattı ve devletten millet aldı” diye konuştu.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri Şeker Fabrikası son yedi yılda yapmış olduğu başarılı çalışmaları sayesinde sektöründe lider konumuna geldi. Aynı zamanda Kayseri Şeker Fabrikasının Ziraat Teşkilatı, İşletme birimleri pancar tarımını şeker üretimini Türkiye’de en iyi bilen, en iyi başaran, en iyi yapan teşkilattır.Biz Kayseri Şeker olarak şeker sektöründe her alanda birinci konumdayız. Bizim hedefimiz Avrupa ile yarışmaktır. Bu nedenle çiftçimizin tüm ihtiyaçlarını zamanında karşılamak, tarladaki ve üretim aşamasında karşılaştığı tüm sorunları önceden tespit ederek çözüm üretmektir.

Kayseri Şeker, Turhal Şeker Fabrikasını almakla ağır bir yük ve sorumluluğun altına girdiğinin bilincindedir. Bu çerçevede çiftçilerimize daha çok katkı sağlamak ve faydalı olmak niyetiyle yola çıktık.Biz bu konuda doğru ve halisane niyet içerisinde olduğumuz için Kayseri’de çiftçimiz bize güvendi ve o sayede başarılı olduk. Turhal’da da, biz size güveneceğiz, sizler bize güveneceksiniz ve inanıyorum ki sizlerle de iş odaklı olarak karşılıklı güven, birlik ve bütünlük içerisinde çalışmalarımızı başarılı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz.

Bizler, pancar çiftçisini alın teri ile helalinden kazanarak ailesinin geçimini sağlayan insanlar olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu şekilde ekmeğini kazanan insanlara hizmet etmenin de en önemli ve şerefli bir görev olduğu inancındayız. Bu niyetle çalışarak başarılı olacağımız düşüncesindeyiz.Önemli olan çiftçilerimizin üreticilerimizin gönlünde taht kurabilmektir. Bunu da ortaya koyacak olan sözlerimiz değil icraatlarımızdır. Bu anlamda sizler Kayseri Şeker’i yakından tanıdıkça değerlendirmeleriniz daha sağlıklı bir noktaya gelecektir. Biz de sizlere daha fazla katkı sağlayacağız. Hep birlikte başarılı hizmetler yapacağımıza inanıyoruz.”

Turhal Bölge çiftçi buluşmasına; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, birim Müdürleri ve diğer yetkililer, Turhal ve Pazar Bölgesi Ziraat Oda Başkanları, Muhtarlar, Turhal ve Pazar Bölgesi çiftçileri katıldı.

Başkan Akay ve beraberindeki Kayseri Şeker heyeti, Turhal Kaymakamı Dr Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve Emniyet Müdürü Tahsin Şahin’in ziyareti yanı sıra Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Nizamettin Güler’i de makamında ziyaret etti.