Kayseri Şeker, Ülke Geleceğine Katkı İçin Yatırımlarına Hız Verdi

Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikası çalışanlarına verilen iftar yemeğinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Turhal Şeker Fabrikasının Kayseri Şeker’in bünyesine katılmasıyla Kayseri Şeker’in kotasının dört yüz otuz bin tona yükselmesinin şeker sektörünün geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Akay sözlerini söyle sürdürdü;

“Kayseri Şeker güçlü bir şekilde varlığını sürdürürse, Şeker sektörü ve pancar çiftçisi Türkiye’de ayakta kalabilir. Kayseri Şeker ayakta kaldıkça yatırımları da devam eder. Kayseri Şeker olarak yeni Kampanya döneminde sadece 569 Milyon TL’ye Turhal Şeker Fabrikasını bünyemize katmakla yetinmedik aynı zamanda Boğazlıyan Şeker Fabrikasına 9 Milyon 150 bin liraya ihale edilen 30 bin tonluk Big-Bag şeker deposu ile 7 Milyon liraya mal olması beklenen Arıtma tesisi Anaerobik tank kapasite artırım inşaatı, Çandır Bölgesine 2 Milyon 200 bin liraya ihale edilen Tarım Market, Bölge tesisleri, Ofis Lojman ve depo inşaatı, Sivas- Gemerek Bölgesine Altı Milyon 900 bin liraya ihale edilen Bin Büyükbaş hayvan kapasiteli Gebe düve tesisi yatırımlarımız da devam etmektedir. Bunların dışında Kayseri-Yeşilhisar Bölgesi için yaklaşık Sekiz Milyon Liraya mal olması beklenen yatay silo inşaatımız ihale aşamasına gelmiştir. Bunlar dışında Kayseri Mimarsinan Organize sanayi Bölgesinde 4 Milyon 250 bin liraya mal olan ve Pan Pazarlama şirketimizin kapasite artırımının yapılacağı inşaat alanı için 20 dönümlük arsa alınmıştır. Ayrıca Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz iki ürün mevcuttur. Bunlar Pektin ve diyet lif olup ticarileşmesi için yatırımlarımız da devam etmektedir. Herkesin yatırımdan kaçındığı bir ortamda Kayseri Şeker gücünün gereği olarak hem ülkesinin hem de kendi geleceğine inandığı için bu yatırımları yapma başarısını ortaya koyuyor. Bu yatırımlar sayesinde de birçok insanımıza iş ve aş kapısı oluyoruz. Bilindiği üzere başarılarımız ve yatırımlarımız sayesinde bölgedeki istihdama katkılarımızdan dolayı da geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Kayseri İl birincisi olarak istihdamda başarı ödülünü aldık ve aynı zamanda Kayseri’yi de istihdama katkıda Türkiye onuncusu yaptık. Biz yeni yatırımlarımızla birlikte ne kadar genç kardeşimiz aramıza dahil olursa bundan o kadar gurur duyuyoruz. O kadar insanın mutlu olması bizim mutluluğumuzu katbekat artırıyor inşallah bu çalışmalarımızın sonucunda bölge insanımıza ve yeni katkılar sağlama imkanını buluruz.”

Boğazlıyan Şeker Fabrikasında düzenlenen iftar sofrasına, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Birim Müdürleri, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, Boğazlıyan Şeker Fabrikası personeli aileleri ile birlikte katıldılar.