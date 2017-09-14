Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 12:34

Kayseri Şeker’de acil durum ve yangın tatbikatı

Kayseri Şeker Fabrikası Sivil Savunma Müdürlüğü 2017 yılı Acil Durum ve yangın tatbikatı programı kapsamında Kayseri Şekerde tatbikat yapıldı.

Kayseri Şeker’de acil durum ve yangın tatbikatı

14 Eylül 2017 12:34


İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, konularında yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi amacıyla yıl içerisinde belirli zamanlarda her birimde yapılan eğitimler sonunda Fabrika meydanında bir de tatbikat düzenlendi.


Kayseri Şeker Fabrikası Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik itfaiye personeli ve bir itfaiye aracıyla yapılan tatbikat öncesinde çalışanlar; Acil Durum Mevzuatı,Yanma ve yangın, söndürme maddeleri, yangın yerindeki tehlikeler, yangın malzeme bilgisi, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları,Yangında kullanılan KKD, temiz hava solunum setleri, söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması,Tehlikeli kimyasallar,Yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı kuralları ve uygulamada dikkat edilecek hususlarda yetkililer tarafından bilgilendirildiler.


Tatbikata Kayseri şeker Fabrikası Genel Müdür Vekili Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve tüm çalışanlar iştirak ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç