Kayseri Şeker’de acil durum ve yangın tatbikatı

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, konularında yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi amacıyla yıl içerisinde belirli zamanlarda her birimde yapılan eğitimler sonunda Fabrika meydanında bir de tatbikat düzenlendi.

Kayseri Şeker Fabrikası Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik itfaiye personeli ve bir itfaiye aracıyla yapılan tatbikat öncesinde çalışanlar; Acil Durum Mevzuatı,Yanma ve yangın, söndürme maddeleri, yangın yerindeki tehlikeler, yangın malzeme bilgisi, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları,Yangında kullanılan KKD, temiz hava solunum setleri, söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması,Tehlikeli kimyasallar,Yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı kuralları ve uygulamada dikkat edilecek hususlarda yetkililer tarafından bilgilendirildiler.

Tatbikata Kayseri şeker Fabrikası Genel Müdür Vekili Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve tüm çalışanlar iştirak ettiler.