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18 Haziran 2018 08:57

Kayseri Şeker’de bayram coşkusu çocuklarla birlikte yaşandı

Kayseri Şeker tarafından geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni yapıldı.

Kayseri Şeker’de bayram coşkusu çocuklarla birlikte yaşandı

18 Haziran 2018 08:57


Kayseri Şeker Fabrikası Şeker Gölü tesislerinde düzenlenen bayramlaşma töreninde Kayseri Şeker yöneticileri bayramlaşmaya gelen çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Tören esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bayramlaşmaya çalışanların ailecek katılmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Törene, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, genel müdür yardımcıları, Kayseri Pancar Kooperatifi müdürü, bölge müdürleri, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Şeker çalışanları aileleri ile birlikte katıldı.




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