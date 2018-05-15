Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 08:35

Kayseri Şeker’de endüstriyel hassas tartım sistemleri eğitimi

Kayseri Şeker, sürdürdüğü başarılı çalışmalarını, gelişen yeni sistemleri teknik personele tanıtarak daha da ileriye götürmeyi hedefliyor.

Kayseri Şeker’de endüstriyel hassas tartım sistemleri eğitimi

15 Mayıs 2018 08:35


Bu kapsamda yaklaşık 250 teknik personele, saha cihazları, Laboratuvar ve Proses Ölçü Kontrol Ürün Grupları, hassas tartım cihazları tanıtım ve eğitimi verildi.


Üretkenliği, kaliteyi, standartlarla uyumluluğu ve güvenliği birleştiren Kayseri Şeker, Mükemmel Kalite Kontrol sistemleri sayesinde güvenilir üretim yapmaya devam ediyor.


Şeker Pancarı Kampanya döneminde Pancar çiftçisine eksiksiz bir çözüm sunmak amacıyla Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası çalışanlarına, Mettler Toledo Türkiye ekibi tarafından yapılan seyyar tır içinde konulan sistemlerin tanıtımı da yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç