Kayseri Şekerde, sivil savunma ve ekip çalışması eğitimi

Eğitime her iki fabrikada çalışan yaklaşık beş yüz personel katıldı.

Sivil Savunma ve ekip çalışması eğitim programına, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Sivil Savunma Müdürü Cengiz Öztoprak, Kalite Yönetim ve Eğitim Müdürü Volkan Erişen, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer de katıldılar.

Eğitim programı açılışında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker’in eğitime ne kadar önem verdiği herkes tarafından biliniyor. Biz de yaptığımız bütün işlerde eğitim çalışmalarını öncelikli olarak değerlendiriyoruz ve herkesin kendi konusuyla ilgili bir eğitim çalışmasından geçmesini arzu ediyoruz dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Kayseri Şeker’de eğitim, Yönetim kurulundan bütün personelimiz ve hatta çiftçilerimizi kapsayan bir anlayış çerçevesinde yapılmaktadır.

Yedi senedir eğitim konusunda hiçbir şekilde geri adım atmadık. Sürekli ne tür problemler olursa olsun eğitime önem veriyoruz. Çünkü insanların hayatın getirdiği birtakım sorunlara kendisini ruhen ve fiziken hazırlanması yanında ekip olarak da hazırlaması lazım. Hayatta karşımıza ne zaman neler çıkacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Onun için de bunu önceden öngörmek ve planlamak gerekiyor. Biz de Kayseri şeker olarak bir taraftan Üç fabrikada revizyon çalışmasını yoğun bir şekilde sürdürürken ki bildiğiniz gibi Turhal şeker Fabrikası henüz bir ay kadar önce teslim alındı. Gerek Kayseri gerekse Boğazlıyan’dan ekiplerimiz orayı da hazırlamaya çalışıyorlar.

Bir taraftan bunlara en yoğun bir şekilde kampanya hazırlıkları yapılırken bir taraftan da diğer personelimizle bu tür hazırlıkları yapmaktayız. Bizim millet geleneğimize göre “Sefer’e hazır olabilmek için, Hazer de iyi hazırlanmak gerekir” diye düşünüyoruz. Bu çerçevede biz de olası bir takım problemlere karşı bu hazırlıkları yapıyoruz.

Bu eğitim çalışması bünyesinde temel Afet bilinci ve ilk yardım, bina tahliye, binalarda kurtarma, yaralı taşıma ve yangın söndürme konularında değişik birimlerden personelimiz bu eğitim çalışmalarından geçecekler. Kayseri şeker her konuda iddialı, işini ciddiye alan disiplin içerisinde yapan bir kuruluştur. Bu konuda da yine aynı anlayış içerisinde olacağına inanıyorum dedi.

Kayseri Şekerde Sivil Savunma ve ekip çalışması eğitimleri 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda A sınıfı İş Güvenliği uzmanı yangın eğitmeni ve acil durum kriz yönetimi eğitmeni Murat Zirek ile İlk yardım eğitmeni ve iş güvenliği uzmanı Nursel Marangoz tarafından verildi. Eğitimlere, Kalite Yönetim ve eğitim Birimi, Kayseri Şeker Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri de uygulamalarıyla, katkı sağladılar.