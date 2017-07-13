Kayseri Şeker’den 15 Temmuz açıklaması

Başkan Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz 2016 günü, devletimizin ve vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye karşı; ülkemizin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen emperyalist güçlerin piyonu hain FETÖ’cü örgüt ve onun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzantıları tarafından haince bir darbe girişimi yapılmıştır.

Devletimiz ve milletimiz büyük bir kahramanlık ve feraset içerisinde bu hainliğe ve iç ve dış destekçilerine gereken cevabı vermiştir. Bu tür hain saldırılar devletimiz ve büyük Türk milletinin gücü karşısında asla başarılı olamamıştır ve olamayacaktır.

Kayseri Şeker ailesi olarak, yönetimiyle, çiftçisiyle, çalışanlarıyla bu hain olayın yaşanmaya başladığı ilk andan itibaren devletimizin, milletimizin, demokrasimizin ve hükümetimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Devletimize, aziz milletimize ve milli iradeye karşı yapılan bu hain kalkışmayı

esefle ve şiddetle yeniden kınıyoruz. Bu hain kalkışmaya karşı direnirken hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, yaralıları minnetle anıyoruz.

Bu hainliği unutmadık, unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti tek devlet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak olarak ilelebet varlığını sürdürecektir.”