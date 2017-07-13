Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 09:21

Kayseri Şeker’den 15 Temmuz açıklaması

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümüne dair yazılı açıklama yaptı.

Kayseri Şeker’den 15 Temmuz açıklaması

13 Temmuz 2017 09:21


Başkan Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“15 Temmuz 2016 günü, devletimizin ve vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye karşı; ülkemizin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen emperyalist güçlerin piyonu hain FETÖ’cü örgüt ve onun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzantıları tarafından haince bir darbe girişimi yapılmıştır.


Devletimiz ve milletimiz büyük bir kahramanlık ve feraset içerisinde bu hainliğe ve iç ve dış destekçilerine gereken cevabı vermiştir. Bu tür hain saldırılar devletimiz ve büyük Türk milletinin gücü karşısında asla başarılı olamamıştır ve olamayacaktır.


Kayseri Şeker ailesi olarak, yönetimiyle, çiftçisiyle, çalışanlarıyla bu hain olayın yaşanmaya başladığı ilk andan itibaren devletimizin, milletimizin, demokrasimizin ve hükümetimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.


Devletimize, aziz milletimize ve milli iradeye karşı yapılan bu hain kalkışmayı


esefle ve şiddetle yeniden kınıyoruz. Bu hain kalkışmaya karşı direnirken hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, yaralıları minnetle anıyoruz.


Bu hainliği unutmadık, unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti tek devlet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak olarak ilelebet varlığını sürdürecektir.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:17
  • Öğle :12:55
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:00
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!