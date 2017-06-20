Kayseri Şeker’den Bakliyat Paketleme Konusunda Yatırım Müjdesi

Başkan Akay, "Kayseri Şeker tarafından kurulan paketleme tesisinde çiftçilerimizin ürettiği ürünleri alıp, paketleyip satma imkanımız olacak. Dolayısıyla bu nedenle satılabilecek özellikte olan kimyonundan tutunda artık başka ne ürün varsa hepsinin alınıp, paketlenip satılması konusunda biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çiftçimizin her türlü ürününe destek vermek arzusundayız" dedi.

Çiftçilere seslenen Akay, "Bir taraftan bunlar yapılıyor. Bir taraftan ihtiyaçlarınız karşılanıyor.15 mayısta faizden kurtarma avansı ödendi. 5 haziranda çapa avansı ödendi.Çarşamba günüde inşallah bayram avansı ödenecek. Bir taraftan bankalardan temlikler kullanılıyor.Çiftçimiz bu günlerde bir sıkıntıya maruz kalmasın,ihtiyaçlarını karşılasınlar diye biz her türlü tedbiri alıyoruz.Her türlü imkanı oluşturuyoruz. Allah bu şirkete zeval vermesin. Allah gücümüze güç katsın. Biz bu imkanların,şirketin gücü sayesinde size daha fazla hizmet edelim, sizin gelirinizi daha fazla artıralım, çocuklarınızın geleceğini ve sizin geleceğinizi daha fazla aydınlatalım arzusu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

İftara katılan Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ise, "Hep birlikte ilk defa böyle bir programda bir araya geliyoruz. Pancar kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve ekibi her yerde ve diğer hizmetlerinde olduğu gibi iftar yemeğini de İlçemize taşıyarak bizleri bir araya getirdiler. Bu yemekte emekleri geçen kendilerine, çalışanlarına, düşünenlerine herkese ilçem adına teşekkür ediyorum. Hüseyin Akay 2. dönemine başladı biz de Pınarbaşı olarak kendilerinin arkalarında olduk. Tabi ki sizlerle birlikte seçimde herkes gördü ki, arkalarında topyekün olarak yer aldık ve arkalarında yer almamızın ne kadar doğru olduğunu bugün bir kere daha görmekteyiz.Ben inanıyorum ki onlar Şeker Fabrikasını çok daha ileriye götüreceklerdir.Siz çiftçilerimize çok daha faydalı işler yapacaklardır" diye konuştu.

İftara, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Mutlu, AK Parti İlçe Başkanı Türkay Kara, İlçe Müftüsü Reşat Üstün, İl Genel Meclis Üyesi Mesut Mucuk, Belediye Meclis Üyeleri, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek, Bahçelik Sulama Birliği Başkanı İbrahim Ülker, Büyük Potuklu Sulama Birliği Başkanı Haydar Baykaldı, Muhtarlar ve Bölge çiftçileri aileleri ile birlikte katıldılar.