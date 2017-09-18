Başkan Akay, "Kayseri Şeker, elde etmiş olduğu büyük başarı ve gelişme sonucunda son üç-dört yıldır Kayseri’de vergi rekortmeni olacak seviyede bir karlılık yakalamışken çalışanına da sektörün en yüksek ücret zamlarını ve ikramiyelerini vermektedir. Bu başarıdan elbette çiftçimiz de pay sahibi olmakta yıllardır şeker pancarına diğer şirketlerden 10 TL/ton daha fazla fiyat uygulamıştır. Bu yıl da Türk Şekerin ilan edeceği pancar fiyatına göre yine 10 TL/ton ilave fiyat uygulanacaktır" dedi.

"Bu politikamız sonucu; bölgemizde çiftçiye para kazandıran yegane ürün olan şeker pancarına ilgi artmaktadır. Her geçen yıl gerek pancar ekim alanlarının artması, gerekse çiftçilerimizin birim alandan daha yüksek verim elde etmesi sonucu pancar üretimi de önemli ölçüde artmaktadır" Başkan Akay konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu üretim artışı, iş yükü artışını beraberinde getirmekte, bu durum ise hem makinalaşma, hem de daha planlı, programlı iş yapma ihtiyacını doğurmaktadır.

Bizim görevimiz çiftçinin gelirini artırmak olduğu kadar, işini de kolaylaştırmak ve masrafını azaltmak olduğu için, bu iş yükünü azaltmak amacıyla mauslarla pancar yükleme uygulamasını Türkiye’de ilk olarak 5 sene önce başlatmıştık. Başlangıçta tereddüt oluşsa da çiftçimiz kısa zamanda mausla pancar yüklemeye alışmış bulunmaktadır. Bu çerçevede bu kampanya döneminde yeni bir uygulama daha başlatma kararı verdik. “Programlı pancar alımı” uygulamasını yıl başında yapılan eğitim toplantılarında çiftçimize anlatmış ve uygulama konusunda mutabakat sağlamış bulunmaktayız."