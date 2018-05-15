Kayseri Şeker’den çiftçisine 29 milyon TL ’faiz’den kurtarma avansı’

Pancar çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için Kayseri Şeker’in, pancar ekicilerine yönelik 2018-2019 kampanya döneminde verdiği Faizden kurtarma avans çiftçiler arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

64 ncü kampanya dönemi için Kayseri Şeker Yönetimi, Faizden kurtarma avansını 13 TL/ton olarak belirlemiş olup Kayseri Şeker Fabrikası ile 414 bin dekar alanda Sözleşmeli pancar ekimi yapan 9.238 çiftçiye toplamda 29 Milyon TL dağıtımı yapıldı. Kayseri Şeker’in Faizden kurtarma avansı sayesinde çiftçisinin cebinden yaklaşık 3 Milyon TL’nin faiz yolu ile gitmesi engellenmiş oldu.

Türkiye’de ilklerden olan bu uygulamayla ilgili olarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Bu uygulama Türkiye’de ve sektörde ilklerden olup, İnşallah bir iki yıl içerisinde tüm çiftçilerimizin faiz yükünden kurtarılmasını amaçlamaktayız. Çiftçilerimizin çalışmalarında başarılar diler. Bereketli, kazasız belasız bir kampanya dönemi nasip etmesini Cenab-ı Haktan niyaz ederiz" dedi.

Kayseri Şeker ile Sivas, Kayseri ,Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan 9 bin 238 çiftçiye, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; gübre avansı, Tohum Avansı, Çapa Avansı, Sulama Avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Mazot avansı, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler pancar tarımına olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar, Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Gemerek, Şarkışla bölgelerinden çiftçiler; Çiftçinin zirai anlamda en çok harcamasının olduğu ve gelirinin en az olduğu dönemde Kayseri Şeker tarafından pancar ekicisi olan çiftçilere dağıtılan faizden kurtarma avansından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.