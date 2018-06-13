Kayseri Şeker’den mobbing iddialarına yanıt

Şirket ile devam etmek istemeyen çalışanların Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kendilerine ait olan makine fabrikalarına nakledildiğinin belirtildiği açıklamada; "Kayseri Şeker Fabrikamızın Özelleştirme İdaresi Başkanlığından satın aldığı Turhal Şeker Fabrikası ile ilgili olarak ulusal bir televizyonun ana haber bülteninde 12.06.2018 tarihinde ’Türk Şeker işçilerine mobbing uyguladığına’ dair asılsız ve mesnetsiz bir haber yayınlamıştır. Şirketimiz, 07.06.2018 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığında imzalanan satış sözleşmesi ile Turhal Şeker Fabrikası’nı 569 Milyon TL bedelle devralmıştır. 08.06.2018 tarihinde de Turhal Şeker Fabrikasında çalışan Türk şeker işçilerine Kurumumuz adına yapılan açıklamada, Şirketimiz ile çalışmak isteyen personelin aynı özlük hakları ile işlerine devam edebileceği belirtilmiştir. 11.06.2018 tarihi itibariyle fabrikada revizyon çalışmalarına başlandığından dolayı Şirketimizde devam etmek istemeyen çalışanlar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından, kendilerine ait olan makine fabrikalarına nakledilmiştir. Revizyon çalışmalarının aksatılmaması için Türk Şeker’de çalışmaya devam etmek isteyen işçilere her gün belirli saatlerde fabrikaya giriş için izin verilmektedir. Ancak; Türk Şeker’e ait sendikalı işçilerin şirketimiz bünyesine geçmek istemediklerinden dolayı, pancar üreten binlerce çiftçinin mağdur edilmeden yetiştirdikleri pancarın zamanında teslim alınarak işlenmesi için, Kayseri’den kendi kadromuzda bulunan konusunda uzman ve teknik personelimiz geçici olarak Turhal Şeker Fabrikasında görevlendirilmiştir. Söz konusu haber tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Kayseri Şeker, faaliyet gösterdiği her alanda devletimizin, çiftçimizin ve çalışan personelimizin yanında yer almıştır ve almaya devam edecektir." denildi.