Ovakentte konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Akay; Nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretenlere karşı bu çiftçinin hakkının topyekun mücadeleyle korunması lazım geldiğine dikkat çekti. Başkan Akay, “Şeker sektörü özellikle bu sene sorunlar yaşıyor. Bu sorunlara karşı bizim yine elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Topyekun mücadele etmemiz lazım. Bunun için de her bir noktada siz değerli çiftçilerimizin desteğine ihtiyaç var. Biz, bilgimiz, imkanlarımız çerçevesinde elimizden geleni yapacağız. Nişasta bazlı şeker yani mısırdan şeker üretenlere karşı bu çiftçinin hakkının topyekun mücadeleyle korunması lazım. İnşallah bunu başarırız, başarmak arzusundayız” dedi. Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

“Biz bu iftar programlarını aslında bölgelerde yapıyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası’nın 12 bölgesinin her birinde iftar programları yaptık. 13’üncüsünü de Ovakent’te yapıyoruz. Ovakent aslında bölge değil ama bizim için bir bölge kadar değerli bir kasabamızdır. Onun için özel olan Kadir Gecesi gününü Ovakent’e ayırmak istedik. Cenab-ı Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Hepinizin Ramazanı mübarek olsun. Bugün idrak ettiğimiz Kadir Gecemiz inşallah mübarek olsun. Allah nice bayramlara, Ramazanlara, kadir gecelerine hepimizi sağlık, afiyet içerisinde eriştirsin. Organizasyonu böyle bir yerde yapıyor olmaktan biz mutluyuz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İftar soframıza bütün ailenizle birlikte iştirak ediyorsunuz. Bu bizim için gerçekten gurur vesilesidir. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. ‘Biz büyük bir Kayseri Şeker Ailesiyiz’. Bu ailenin gereği işte bu tür görüntülerle daha net ortaya çıkıyor. Biz eğer aileysek; böyle çoluk-çocuk, kadın-erkek, yaşlı-genç hep birlikte bir arada olmamız lazım. İşte bunu da gayet güzel bir şekilde burada bize yaşattınız. Eminim ki, kadın çiftçilerimiz bu Ramazan gününde çok yorulmuşlardır. Eğer bir nebze de olsun onların dinlenmesine bu yemek vesile olduysa, biz onlara layıkıyla hizmet edebildiysek kendimizi mutlu addederiz. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum.”

Şeker Sofrasına; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri Av. Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Güneş, İsmail Avşar Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Vekili Sırrı Doğanlı, Genel Müdür Yardımcılarından Osman Canıtez, İsmail Gedik, Hulusi Yüksel, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy ve diğer yetkililer de katılarak çiftçilerin sorunlarını birebir dinleyip çeşitli görüşmelerde bulundu.

Başkan Akay ve Kayseri Pancar Kooperatifi ile Kayseri Şeker yöneticilerinin büyük bir coşku ile karşılandığı Ovakent Beldesinde iftar öncesinde Hilal Su Mert isimli küçük bir kız çocuğu tarafından çiçek takdim edildi.