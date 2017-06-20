Kayseri Şeker’den pancar çiftçisine 7 milyon TL bayram avansı

63’üncü kampanya döneminde 514 bin dekar arazide pancar ekimi yaptırarak bir rekora daha imza atılan Kayseri Şeker’de 9 bin 312 çiftçiye toplamda yaklaşık 7 Milyon TL Ramazan Bayramı avansı dağıtımı yapıldı.

Kayseri Şeker ile Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan 9 bin 312 çiftçiye, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, söküm avansı, mazot avansı, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler pancar tarımına ilgiyi artırıyor.

Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar, Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Gemerek, Şarkışla bölgelerindeki çiftçiler, geçen sene 2 TL/ton olarak yapılan Ramazan Bayram avansının bu sene yüzde 50 artış yapılarak 3 TL/ton olarak verilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuyla ilgili açıklamasında, “Ramazan Bayramı öncesinde ödeme yapılmak suretiyle, pancar çiftçimizin Bayramlık ihtiyaçlarını karşılaması açısından bu uygulamaya özen gösteriyoruz. Bu dönemde yapılan ödemeler çiftçimiz için bir can suyu niteliği taşıyor. Bizim asıl hedefimiz çiftçimizi na merde değil merde dahi muhtaç etmemektir” dedi.