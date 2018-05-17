Kayseri Şeker’den Sivas-Yıldızeli Çiftçi Buluşması

Yıldızeli Belediyesi düğün salonunda gerçekleşen toplantıya; Yıldızeli Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı, Taşıyıcı Kooperatifi Başkanı, muhtarlar ve pancar çiftçileri katıldılar.

Yıldızeli bölge çiftçileri buluşmasında, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, birim müdürleri ve diğer yetkililer de hazır bulundular.

Toplantıda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Kayseri Şeker’in başarılı çalışmalarında, geleneksel hale getirdiği çiftçi buluşmalarının büyük katkısı olmuştur. Bu nedenle henüz Turhal Şeker Fabrikasını teslim almadan önce çiftçilerimiz ne düşünüyor diye çiftçilerle bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaktayız” dedi.

Başkan Akay, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bölgelerimizdeki çiftçi buluşmaları toplantılarını icra etmemizdeki asıl sebep, Turhal şeker fabrikasının Kayseri Şeker Fabrikası tarafından satın alınmasıdır. Bu vesile ile Yıldızeli Bölge çiftçilerimizle tanışma toplantısı yapalım biz çiftçilerimizi tanıyalım, çiftçilerimiz de bizi tanısınlar, bizim Kayseri Şeker olarak yaptıklarımızı anlatalım istedik. Bu vesile ile geniş bir heyet halinde toplantılara iştirak ediyoruz. Yıldızeli’nin bazı köylerinde Kayseri Şeker ile sözleşmeli ekim yapan çiftçilerimiz de aramızda bulunuyorlar. Aslında bölgedeki bazı çiftçilerimiz Kayseri Şeker fabrikasının yaptığı farklı uygulamaları bizzat yaşayan bilen bunu en iyi şekilde değerlendiren arkadaşlarımızdır. Eminim ki onlar bu uygulamaları zaten sizlere zaman zaman anlatıyorlardır. Bildiğiniz gibi Türkiye’ de şeker sektörü açısından yeni bir süreç yaşanıyor. Şeker fabrikalarından 2000 yılında özelleştirme kapsamını alınan 25 şeker fabrikasının 14 tanesinin satış kararı verilerek yeni bir süreç başladı. Biz de Kayseri Şeker olarak; sektörün en güçlü kuruluşu, sektöre en önemli katkı sağlayan, sektörü ayakta tutmak konusunda en fazla güce sahip bir kuruluş olarak bu süreçte üzerimize düşen görevi hakkıyla yapmaya çalıştık. Şeker fabrikaları ve pancar kooperatifleri arasında bu sürece en fazla katkıyı sağlayan adeta yegane katkı sağlayan kuruluş Kayseri Şeker fabrikası oldu. Biz 14 şeker fabrikasından 8 tanesinin ihalesine katıldık ve bunlardan Turhal şeker fabrikasına en yüksek fiyatı vererek birinci olduk. İhaleler bu hafta başında özelleştirme yüksek kurulu tarafından onaylandı. Şuan sözleşme hazırlıkları yapılıyor. Bu sözleşme hazırlıkları sonrasında fabrikanın devir teslim işlemi gerçekleştirilecek. Biz elbette bu Turhal Şeker Fabrikasının ihalesini kazandık ama fabrikadan daha önemlisi, anlamlısı çiftçilerimizdir. Bunun için fabrikayı teslim almadan önce insanlarımızla çiftçilerimizle bir tanışma toplantıları düzenliyoruz.

Toplantı sonrasında Kayseri Şeker heyeti, Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz’u makamında ziyaret etti.