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Kayseri Şeker'den Turhal-Çamlıbel çiftçisine 2.5 milyonoluk pancar analiz laboratuvarı hizmeti

Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan dokuz bölgeden birisi olan Çamlıbel Bölgekantarına Kayseri Şeker tarafından Pancar analiz ünitesi kurmak suretiyle çiftçilerin ayağına analiz hizmeti de götürüldü.


130 bin ton şekerpancarı kotası bulunan ve 1001 çiftçi ile pancar ekimi sözleşmesi yapılan Tokat- Çamlıbel bölgesi kantarında, 2.5 Milyon TL'ye malolan Pancar analiz laboratuvarı, numune alma sistemi ve fire tespit ünitesi hizmete girdi.


Turhal Şeker Fabrikasının 85'inci Kampanya döneminde Çamlıbel kantarına pancarlarını getirerek teslim eden 19 Köydeki pancar çiftçileri pancar analiz sonuçlarının da kantar bölgesinde yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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