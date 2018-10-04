Kayseri Şeker'e Sürdürülebilir Tarımdaunilever'den Uygunluk Belgesi

Tarımsal faaliyetleri ve şeker sektörü açısından sürdürülebilir tarım alanında bugünün ve gelecek kuşakların haklarına da sahip çıkma gayreti içerisinde olan Kayseri Şeker'e dünyanın önde gelen hızlı tüketim ürünleri firmalarından olan Unilever, Sürdürülebilir tarım kodu ve şeması kurallarına uygunluk (InAccordanceWithTheUnileverSustainableAgricultureCodeAndScheme Rules) belgesini verdi.

Çiftçilerin pancar yetiştirme sürecinde kullandığı tohumdan, gübreye, tarladan, işletmeye varıncaya kadar geçen sürecin her aşamasında yapılan tüm faaliyetlerde, çevreyi ve sürdürülebilir tarımı öncelikli olarak gören Kayseri Şeker, hayata geçirdiği uygulamaları ile dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri tedarikçi şirketlerinden olan Unilever'den sürdürülebilir tarım kodu ve şeması kurallarına uygunluk belgesini almaya hak kazandı.

190'dan fazla ülkede gıda, içecek ve dondurma, ev bakım, kişisel bakım ve güzellik ürünleri her gün 2,5 milyar tüketiciye ulaşan Unilever'in Kayseri Şeker'e verdiği Sürdürülebilir Tarım Kodu ve Şeması Kurallarına Uygunluk belgesinin, ülkemiz Şeker Sektörü ve şeker pancarı tarımı açısından da önemli olduğu belirtildi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Tarımın dayanağı toprak, su ve doğadaki çeşitliliktir. Sürdürülebilir Tarım ise, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. Bu kapsamda Kayseri Şeker'in dünyanın önde gelen firmalarından olan Unilever'den aldığı Sürdürülebilir Tarım Kodu ve Şeması Kurallarına Uygunluğu belgesi ile tarladan sofraya sürdürülebilir tarım uygulamalarımız uluslararası tedarikçi firmalar tarafından da tescillenmiş oldu” dedi.

Kayseri Şeker'in ayrıca; Çift Yıldız Uygunluk Belgesi, TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 22000 ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgesi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, TS 861 Ürün Standart Belgesi, Helal Gıda Uygunluk Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Kosher Belgesi yanında Sosyal Sorumluluk adına da Sedex, URSA ve SGP belgelerinede sahip olduğu belirtildi.