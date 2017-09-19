Kayseri Şeker; Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları yanında bağlı iştirakler ile birlikte kampanya dönemi içerisinde yaklaşık 3.500 kişi istihdam ederek bölgedeki işsizliğin azalmasına ve istihdamın artmasına katkı sağladığı belirtildi.

Kayseri Şeker, istihdama katkı sağlarken aynı zamanda 3-4 ay gibi kısa süreli çalışanların daha uzun süreli ve sendikalı olarak çalışmalarına da imkan sağlıyor. Sendikalı çalışanlara son katılımlarla birlikte Kayseri Şeker, bünyesinde sendikalı çalışan sayısı 1200’e ulaşarak Türkiye’de Şeker sektöründe en çok sendikalı işçi bulunduran kurum olarak da ilk sırada yer almaya devam ediyor..

Kayseri Şeker yönetiminin Eylül ayı toplantısında alınan karar gereği Yıllardan beri şeker ambarlarında çalışan personeller arasında dört aylık kısa süreli çalışan 33 personel ile özürlü kadrosunda çalışan 40 personel olmak üzere toplam 73 personele uzun süreli muvakkatlık statüsü verilmesi dolayısıyla çalışanlar Başkan Akay’a kahvaltıda teşekkür ettiler.Şeker ambarı çalışanlarının teşekkür kahvaltısında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Şeker -İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, İnsan Kaynakları Müdürü Bahri Serim, İç Denetim Başkanı Selcen Erişen, Şeker Ambar Şefi Cemal Han da katıldılar.

Kayseri Şekerde 63. kampanyanın ilk şekerinin Şeker ambarlarına sevk edilmesi ile birlikte şeker ambarında kısa süreli çalışanların uzun süreli çalışmaya başlayacak olmaları müjdesi ambar çalışanlarının kampanya heyecanına yeni heyecan kattı.

Şekerin fabrikadan sofralara sevkindeki fabrikadaki son halka olan Şeker ambarı çalışanları ile birlikte Şeker ambarı dinlenme salonunda kahvaltıya katılan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay şeker ambarı çalışanlarının kahvaltı ikramından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında yaklaşık 400 bin ton şekerin stoklanması ve sevkiyatını yapan 100 kişilik bir ekiple gerçekleştirildiğini belirten Başkan Akay; Kayseri Şeker’in Şeker ambarlarında çalışan cefakar, vefakar personeline bir borcu vardı onu yeni ödedi. Yıllardır bu insanlar burada emek veriyorlardı ama hep mevsimlik statüler de çalışıyorlardı. Bu sene onların hak ettiğini yönetimimiz hak ettiği şekilde verme kararı aldı. Bu karar sonrasında muvakkatlığa geçmiş oldular. Böylece yıl içerinde şekerin yükleme durumu olduğu için dışarıdan başka personel aramaya ihtiyaç olmadan kendi personelimiz bu ihtiyacı karşılayacak duruma geldi ve hak da yerini bulmuş oldu.

Elbette bu çalışanlarımızın muvakkat olması aynı zamanda sendikalı olmasını da beraberinde getiriyor. Biz sendikalaşmaya da önem veren yönetim anlayışına sahibiz. Sonuçta sendika da hem çalışanın hakkını hem de iş yerinin hakkını göz etmek, böyle bir anlayış içerisinde çalışmak durumundadır. Onun için bütün çalışanlarının top yekûn sendika kapsamında olması aslında gerçekten doğru bir uygulama. Yapılan işler, iş yerinin ve çalışanlarının menfaatleri birlikte değerlendirilerek bir karara bağlanarak uygulanıyor.

7 senedir bu anlayış içerisinde devam ediyoruz ve bu konudaki düşüncemizi de korumaya devam edeceğiz. İnşallah ilerleyen zaman içerisinde şirketin ihtiyaçları doğrultusunda başka birimlerde de benzer uygulamalar gündeme gelebilir. Böylece hem muvakkat çalışan sayısının artması hem de sendikalı personel sayısının artması söz konusu olabilir. Kayseri Şeker gücü arttıkça bunu kendi çalışanına öncelikle yansıtma anlayışında olan yönetim anlayışına sahip. Bu da zaten başarıyı beraberinde getiriyor. Birliği bütünlüğü sağlıyor.

Bugün kampanya açılışında şeker ambarı çalışanlarının davetine icabet ettik. Şeker ambarı işi en zor olan en meşakkatli çalışan birimlerimizden bir tanesi. Kayseri Şeker’in tüm çalışmasını böyle güçlü bir zincir olarak değerlendirecek olursak bu zincirin en güçlü halkalarından bir tanesi. Zincirin en güçlü halkası ve bu zincir hep birlikte bu yükü taşıdığı sürece ve hepsine de eşit adaletli dağıldığı sürece başarılı olacak demektir. İşte bizim başarımızın temelinde yatan hususta budur.

Hepimizin birbirimize kaynaşmış, kenetlenmiş, birlik bütünlük içinde olmamız işimizi en iyi şekilde yapma arzusu ile birlikte başarı da geliyor. Bu başarı sonuçta hem çalışana yansıyor hem çiftçimize yansıyor hem devletimize vergi olarak yansıyor hem de insanların işe girmesine bir katkı olarak, yeni yatırımlar olarak yansıyor. Bu çalışmaların böyle ciddiyetle ve disiplin içerisinde devam etmesi herkesin menfaatinedir. Kampanya döneminde özellikle her iki fabrikamızda 1200 civarında mevsimlik işçi çalışmasını ön görüyoruz. Gönül ister ki şeker fabrikalarımız daha uzun süre çalışsın ve bu insanlar da daha uzun süre istihdam edilsin. Şeker fabrikamız geçen sene 100 gün çalışmıştı bu sene 110 gün çalışacak. Dolayısıyla bu mevsimlik olarak aldığımız insanlar 110 günlük bir süre çalışmak durumunda olacaklar. Kotamız artacak olursa fabrikamız daha fazla çalışacak olursa o insanların daha fazla çalışma imkanı ortaya çıkar. Ama tabi ki bu bizim elimizde olan bir şey değil maalesef. Türkiye’de bununla ilgili düzenlemeler kanunla yapılır. Herkes bu düzenlemelere uymak zorundadır dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sonlandırdı; Kayseri Şeker işinde iddialı işinde ciddi işinde disiplinli bu anlayış içerisinde işini yapıyor. Başarı da elbette çok önemli katkısı var. Tabi bu şekilde olması insanların işini en iyi şekilde yapması sonucunu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla şeker sektöründe her bir noktasında ve her aşamasında bizim arkadaşlarımız çok başarılıdır. Tohumun tarlaya ekilmesinde çiftçimizle bizim ziraat teşkilatımızın bir ahenk ve düzen içerisinde kaynaşarak bu işi yapıyor olması pancarın iyi yetişmesini sağlıyor. Türkiye’de şeker pancarını en iyi yetiştiren bölge bizim bölgemiz en yüksek verimi elde edilen en yüksek şeker oranı elde edilen bölge yine bizim bölgemizdir."