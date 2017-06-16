Yöneticilerin çiftçiler ve aileleri ile birlikte bir araya geldiği iftar sofrasına iki bin kişi katıldı.

İftar sofrasında Başkan Akay, Boğazlıyan ve fabrikalara bağlı çiftçilerin refaha ermesi, gelirlerinin artması noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Boğazlıyan Şeker iftar sofrasına, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcı ve Hakimleri, Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Boğazlıyan Belediye Başkan Yardımcıları, Ahmet Deniz ve İbrahim Beyaz, Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, AK Parti Boğazlıyan Teşkilat Başkanı Osman Düğünci, MHP Boğazlıyan İlçe Başkanı İbrahim Tamer,CHP İlçe Başkan Vekili Mehmet Aktaş, İl Genel Meclis Üyeleri Bayram Eroğlu ve Dursun Yıldız, Banka Müdürleri, STK Başkanları Dernek Başkanları, Muhtarlar ve çiftçiler aileleri ile birlikte katıldı.

İftar sofrasında; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu,Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Kurulu Üyeleri; Av.Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın,Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdulkadir Güneş, İsmail Avşar Mustafa Demir, Nizamettin Çatak,Abdullah Borazan,Genel Müdür yardımcıları Osman Canıtez, Hulusi Yüksel, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy ve diğer yetkililer de çiftçilerle görüşerek sorunlarını dinleyip pancar tarımını yakından ilgilendiren çapa,ilaçla mücadele ve diğer konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

İftar sofrasında konuşma yapan Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’e kavuşmayı nasip eden Yüce Allah’a sonsuz hamdu senalar olsun. Bu vesileyle hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Sonuna yaklaştığımız Ramazan ayının bu kutsal zaman diliminin tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, müminlerin cehennemden azadına vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle bizleri biraraya getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür ediyorum. Ayrıca yakın zamanda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilen değerli Başkan’ı ve yeni Yönetim’i tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi yeni dönemde de çiftçilerimizin hakkının öncelendiği, alın terinin k hakkaniyetle karşılandığı ve böyle bir çalışma anlayışının daha da güçlendiği bir dönem olacağına inanıyorum. Zaten geçmişte yapılanlar bu döneminde bu şekilde geçeceğini göstermektedir.Bu yeni dönemin hayırlara, başarılara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum" dedi.

Başkan Hüseyin Akay da konuşmasında; Kayseri Şeker’in şirket batak noktasından bugün Türkiye’de bilançosu, finansal durumu itibariyle Türkiye’nin en iyi, en itibarlı kuruluşlardan birisi haline geldiğine dikkat çekti ve "Hedefimiz, çiftçiyi daha güçlendirmek, yapılacak yatırımlarla istihdama katkı sağlamak" dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü, "Boğazlıyan’ın yatırımı daha fazla hak ettiğini düşünüyorum. Bu çerçevede bazı engellerle de karşılaşıyoruz ama inşallah o engelleri de aşacağımızı ümit ediyorum ve bu yatırımları Boğazlıyan’a kazandırarak, hem çiftçimizin gelirini artırmak, hem de istihdamı artırmak arzusunda ve amacındayız.

Boğazlıyan ve fabrikalara bağlı çiftçilerin refaha ermesi, gelirlerinin artması noktasında gece gündüz demeden çalışmaktayız. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Akay ayrıca; ülke kalkınmasında herkesin üzerine görev düştüğünü de belirterek, "Türkiye kalkınma yolunda önemli merhaleler kat ediyor, Türkiye güçlenme noktasında büyük mesafeler kat ediyor Allah’a şükür. Ülkemiz her geçen gün daha da büyüyor, daha gelişiyor. Ama çiftçimizin de bu gelişen, büyüyen, kalkınan Türkiye’de hak ettiği payını alması lazım. Milli gelirden hak edilen payını alması lazım. Onun için de çiftçilerimize daha başarılı bir hizmet sunulması lazım. Daha başarılı, daha geniş imkanlar sunulması lazım. Çiftçi kalkınsın ki Türkiye kalkınsın.

Kayseri Şeker Fabrikası, son yıllardaki başarısıyla elbette bu noktada çiftçisine en önemli katkıyı sağlayan kuruluşların başında geliyor. Kayseri Şeker pancar bedeli ödemesinde Türkiye’de herkesten daha iddialı ve en yüksek bedeli ödüyor, en erken olarak ödüyor. Onun yanında çalışanlarına yine alın terinin karşılığını hak ettiği şekilde veriyor, vermeye de devam edecek. Ama onun yanında sadece bunlarla yetinmiyor, aynı zamanda vergi rekortmeni oluyor ve devlete de fazlasıyla vergisini veriyor. Ve devletin de hizmetlerine bu yönüyle katkı sağlıyor. Zaten bir bütün olarak bunlar başarıldığı için bizim başarımızın bir değeri, bir anlamı var. Eğer bunlardan bir tanesi eksik olacak olursa demek ki görevimizi layıkıyla, hakkıyla yapamıyoruz demektir. O nedenle biz bütün bunları bir denge içerisinde hakkaniyet içerisinde ve adalet duygusuyla yapmaya, başarmaya çalışıyoruz. Onun için de çiftçimiz bize inanıyor, güveniyor ve bu manada da bu güvenini açık bir şekilde ifade ediyor, oyuyla da bunu yansıtıyor. Biz tabii bundan dolayı gurur duyuyoruz. Bu kadar insanın, bu kadar çiftçinin güvenini kazanmak, emanetini almak bizim için en büyük bir şeref. Bu kadar insanın temsilcisi olmak, emanetini yüklenmek gerçekten bir gurur vesilesi, şeref duyuyoruz. Ve inşallah gücümüz yettiği sürece ve bize tanınan süre içerisinde bu emaneti layıkıyla taşımaya çalışacağız" dedi.