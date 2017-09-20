Kayseri Şeker’in Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Spora Desteği Artıyor

Bal ligi sezon açılış öncesinde Kayseri Şekerspor futbolcuları ve Kulüp yöneticileri ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Akay, 2017-2018 sezonunun fair pley anlayışı içerisinde, sporcu centilmenliği ve spor ahlakı çerçevesinde başarılı şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şeker spor onursal Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Pancarı tarımında, şeker sektöründe lider ve sözleşmeli tarımda model olma yolunda hızla ilerleyen Kayseri Şeker’in Sosyal sorumluluk alanında da Kayseri şekerdeki duyarlılığın artması konusunda şu açıklamalarda bulundu; Biz sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları gerçekten bu devlete bu millete bu ülkeye borcumuz olarak görüyoruz bir katkı borcu olarak görüyoruz. Kayseri şeker sadece ticaret yapan üretim yapan kuruluş değil. Aynı zamanda ülkemize bu manada sorumlulukları olan bunun bilincinde olan ve bu anlayış içerisinde hareket eden bir kuruluş olma anlayışındadır. Bunu daha fazla geliştirebilirsek gençlerimize daha fazla katkı sağlayabilirsek onları geleceğe hazırlayabilirsek ülkemiz için iyi faydalı başarılı ahlaklı insanlar yetiştirebilirsek topluma karşı ülkemize görevimizi bu manada da yapmış oluruz bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz dedi.

Başkan Akay konuşmasını şöyle sürdürdü; Kayseri Şekerspor’un Bal ligindeki maçlarının başladığı hafta nedeniyle sporcularımızla hem bir tanışma toplantısı hem de onlara başarı dilemek için sabah kahvaltısında buluştuk.

Tabi Kayseri Şekerspor Kayseri Şeker’in kulübü ve bu çerçeve de Kayseri Şeker’i spor alanında temsil ediyor. Bal liginde oynuyor arkadaşlarımız daha öncesinde 3.lig de oynama fırsatını bulmuşlardı ama sonradan bal liginde oynamaya devam ediyor.

Geçen sene itibariyle Kayseri’de U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19 liglerindeki takımlarımız Kayseri deki 8 kupanın 5 tanesini kazanma başarısını elde ettiler bu gerçekten büyük bir başarı. Öncelikle buna emeği geçen gerek teknik adamlarımızı yöneticilerimizi ve sporcularımızı kutluyorum.

Tabi futbolun yanında aynı zamanda bizim bildiğiniz güreş takımlarımız da var. Bu güreş takımlarımız da hem kurumumuzu hem Türkiye’yi iyi bir şekilde temsil edecek sporcular elde etmeye çalışıyorlar.

Ben tabi öncelikle sporcularımıza bu sezonda başarılar diliyorum inşallah sakatlık olmadan fair play anlayışı içerisinde Kayseri Şeker fabrikasına yakışır bir temsil anlayışı içerisinde bu sportif mücadelelerini yürüteceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum.

Kayseri Şeker’in spor dışında Kayseri Şekerin önemli katkılarından bir tanesi de KAYŞEV Vakfımızın üniversite okuyan gençlere burs veriyor olması bu sene bu bursların sayıyı inşallah oldukça arttıracağız.

Şekerspor kulübü tarafından organize edilen Kahvaltıya; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şeker spor onursal Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür V. Osman Canıtez, Kayseri Şekerspor Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dayı, Yönetim Kurulu üyelerinden, İsmet Aksoy, Uğur Metiner, İnanç Kızılyazı, İmdat Aksoy, Taner Özçelik, Mustafa Kılıç, Şeker Spor Antrenörü Cahit Erçevik, Alt yapı takım sorumlularından H.İbrahim Öztürk, Özhan Özer ve sporcular katıldılar.