ncısı düzenlenen ve 15 ülkeden yaklaşık 180 güreşçinin mücadele ettiği Vehbi Emre &Hamit Kaplan Greko-Romen güreş turnuvasında Kayseri Şeker sporlu Milli güreşçi Ekrem Öztürk 55 Kiloda, Fatih Cengiz ise 77 kiloda şampiyon oldu.

Turnuvada yaptıkları müsabakalar ve elde ettikleri başarılar güreşçimizin 22-28 Ekim tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek olan Dünya şampiyonası öncesinde büyük moral oldu.

Uluslarası Grekoromen güreş turnuvasında 4 altın,4 gümüş 2 bronz madalya kazanan Türkiye toplam 10 madalya ve 191 puanla Turnuvayı 1.sırada tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu başkanı Musa Aydın son yılların en başarılı turnuvalarından birini daha geride bıraktıklarını belirterek “Gerek katılım gerek organizasyon, gerekse de sporcularımızın ortaya koyduğu performans olarak son derece başarılı bir organizasyonu geride bıraktık. Özellikle UWW yetkilileri de turnuvamıza tam not verdi. Dünya şampiyonası öncesinde tüm takımlar için önemli bir sınav niteliğindeydi. Ben tüm sporcu, yönetici ve turnuvamıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Kayseri Şeker Spor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı, Güreş şube sorumlusu İnanç Kızılyazı, Antrenör Mehmet Turgut yardımcı antrenör Selami Koç ile birlikte takip ettiler.

Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kayseri Şeker sporlu güreşçileri ve Antrenörleri tebrik etti ve 15 ülkeden yaklaşık 180 güreşçinin mücadele ettiği Vehbi Emre &Hamit Kaplan Greko-Romen güreş turnuvasında ülkemiz adına kazanılan dört altın madalyanın ikisinin Kayseri Şeker spor güreşçileri tarafından kazanılması çok önemli bir gelişmedir" dedi.