Kayseri Şekersporlu milli güreşçi dünya şampiyonu oldu

Kayseri Şeker sporlu Milli Güreşçi Fatih Cengiz ilk maçında Amerikalı rakibi Aleksander Poter’i 2-1 yendi. İkinci müsabakada Azeri rakibi Nasır Hasanov’u 4-1 yenen başarılı sporcu üçüncü karşılaşmasında ise Rus rakibini 5-2 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finalde de Kırgız rakibini de 5-0 yenerek finale çıktı.

ABD, Azeri, Rus ve Kırgız rakiplerini yenen Fatih Cengiz, finalde Gürcistanlı rakibi Gela Bolkvadze’yi de 5-2 yenerek dünya şampiyonu olarak hem Türkiye hem de Kayseri Şeker’e bir dünya şampiyonluğu sevincini yaşattı.

Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şekersporlu milli güreşçinin dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Akay, “Güreş bizim ata sporumunuzdur. Biz de milli sporumuza destek vermek anlayışı içerisinde Kayseri Şeker’de göreve başladığımız günden beri gençlerimize imkân, destek ve fırsat veriyoruz. Kayseri Şekerspor güreş takımımızda güreşçilerimiz değerli hocalarımızın nezaretinde yetişiyorlar en son Abdullah Toprak Dünya 3’üncüsü olurken, Cemal Mutlu Avrupa üçüncülüğü, Hakan Kızılaslan Balkan Şampiyonu, Ali Esoğlu Avrupa 3’üncüsü ve Barış Erbek de Balkan şampiyonu oldu. Tabi diğer sporcularımız da onlarla beraber çalışıyorlar inanıyoruz ki zaman içerisinde onlar da bu tür başarıları elde edeceklerdir” diye konuştu.

Başkan Akay sözlerini şöyle tamamladı:

“Kayseri Şekerin güreşçilerinin Türk Milleti adına, Türk güreşi adına Dünya minderlerinde bayrağımızı göndere çektirmeleri, İstiklal Marşımızı çaldırmaları bizi gururlandırıyor, göğsümüzü kabartıyor. Yaptığımız işin ne kadara doğru bir iş olduğu anlayışını ortaya çıkarıyor. Gençlerimizin bu başarıları bizim güreşe olan ilgimizi daha fazla artırıyor ve daha fazla güreşe heves duyan gençlerimize katkı sağlama arzusundayız. 21 Kasım ’da başlayan U23 Dünya Güreş Şampiyonası Milli Takımımızda yer alan Sporcular; 59 kilogramda Ahmet Uçar (Bursa Büyük Şehir Belediyesi), 66 kilogramda Murat Fırat (ASKİ) 71kilogramda Murat Dağ (ASKİ) 75 kilogramda Fatih Cengiz (Kayseri Şeker) 80 kilogramda Burhan Akbudak (İBB) 85 kilogramda Ali Cengiz (ASKİ) 98 kilogramda Fatih Başköy (İBB) 130 kilogramda Osman Yıldırım (ASKİ)‘dan oluştu.”

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise U23 şampiyonasına çok sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek “Tüm takımlarımızın hazırlık kamplarını yakından takip ettik. Onlara sürekli destek olduk. İnşallah Polonya’dan takım olarak en iyi sonuçlarla döneriz” dedi. Başkan Musa Aydın U23 takımına büyük önem verdikleri yineleyerek “Her zaman söylüyorum. Bu sporcularımız A takımda forma giyebilecek kapasitedeki sporcularımız. Bu tip şampiyonalarda elde edecekleri başarılar onların önünü açacak. Ben bu kadrodan çok umutluyum. İleride bizleri Olimpiyatlarda başarıyla temsil edecek sporcular bu kadrodan çıkacak. Ben tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.