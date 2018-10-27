Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında 55 kiloda mücadele eden Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Ekrem Öztürk dünya üçüncüsü oldu.

Ekrem Öztürk ilk maçında Amerikalı rakibi Samuel Paul Hazewınkel'i 30 saniyede 8-0, ikinci maçında Özbek güreşçiyi 7-0 yendi. Güreşçimiz 3'üncü maçında Kırgız rakibi Zholaman Sharshenbekov'a (9-0) yenildi.

Son müsabakasında ise Ermenistanlı güreşçi Norair Hakhoyan ile karşılaşan Ekrem Öztürk müsabakayı 4-0 kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Ekrem Öztürk'ün 2018 yılı nisan ayında Rusya- Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde yapılan şampiyonada büyükler Avrupa üçüncülüğü, Haziran ayında İstanbul'da düzenlenen şampiyonada U23 Avrupa 2'nciliği, Eylül ayında Brezilya'da düzenlenen Üniversitelerarası Müsabakalarda ise dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Şampiyonaya katılan Türk Milli Takımında 55 Kiloda Ekrem Öztürk ve 77 Kiloda Fatih Cengiz olmak üzere Kayseri Şeker sporlu iki güreşçi yer aldı. Fatih Cengiz'in Cumartesi günü müsabakalara çıkması bekleniyor.