İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri sporu LÖSEV'e duyarsız kalmadı

Kayseri Recep Kırçıl 1.

Amatör Küme 7.hafta maçında Kayseri Barogücü futbol takımı ile Kayseri Develispor futbol takımı LÖSEV'e duyarsız kalmadı.


Kayseri Barogücü, Güneşspor ile oynadığı maçta lösemi haftasına farkındalık oluşturmk için sahaya beyaz maskelerle çıkarak tribünden alkış aldı. Lösemi haftasında gösterişten ziyade farkındalık yaratmanın daha önemli olduğunu vurgulayan Barogücü Antrenörü İsmail Okumuş, "O çocukların hepsi kardeşimiz. Bizim çocuklarımız. Hepsi tertemiz pırlanta gibi çocuklar. İbrahim Hocamızın böyle bir fikri vardı uzun zamandır. Bizde uyguladık kendisine teşekkür ederiz. Bugün biz sahaya maskelerle çıkıp bu özel haftaya farkındalık oluşturmak istedik. Kayseri kamuoyunda destekleyen çok olur. Bunu bu şekilde idrak ettik" dedi. Barogücü bu maçta rakibini 3-0 mağlup etti.


Diğer yandan Develispor da, Akkışla Gençlikspor ile oynadığı müsabakaya beyaz maske ile çıkarak Lösemi hastalığına dikkat çekti. Develispor bu maçta rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.