Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Süper Amatör Küme 8.
Hafta karşılaşmasında Kocasinan Şimşekspor evinde oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etmeye başardı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu Ömer Faruk Karaduman Furkan Uçar
KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR: Hasan Korkmaz Yunus Emre Büyükçekiç Furkan Kılıç Ömer Kaya Atakan Kökkaya Abdullah Enes Ozan Mevlüt Padak Cengizhan Güler Ramazan Bulmuş İhsan Yasıt Muhammed Emin Engin
BAŞAKPINAR BELEDİYESPOR: Yunus Emre Vatansever Ahmet Uluhan KarabacakBünyamin Coşkun Mehmet Fırat Yavuz Kadir Uluçay Seyitcan Bayrakal Durdu Mehmet Orcan Mehmet Ferhat Dost Murat Çadır İsmail Erdi Halis Serdar Göktan
Goller: Muhammet Emin Engin (dk.66) Ramazan Bulmuş (dk.87) (Kocasinan Şimşekspor)
KIRMIZI KART: Abdullah Enes Ozan (dk.79) (Kocasinan Şimşekspor)