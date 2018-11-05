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Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Süper Amatör Küme 8.

Hafta karşılaşmasında Kocasinan Şimşekspor evinde oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etmeye başardı.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Esat Sabuncu Ömer Faruk Karaduman Furkan Uçar


KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR: Hasan Korkmaz Yunus Emre Büyükçekiç Furkan Kılıç Ömer Kaya Atakan Kökkaya Abdullah Enes Ozan Mevlüt Padak Cengizhan Güler Ramazan Bulmuş İhsan Yasıt Muhammed Emin Engin


BAŞAKPINAR BELEDİYESPOR: Yunus Emre Vatansever Ahmet Uluhan KarabacakBünyamin Coşkun Mehmet Fırat Yavuz Kadir Uluçay Seyitcan Bayrakal Durdu Mehmet Orcan Mehmet Ferhat Dost Murat Çadır İsmail Erdi Halis Serdar Göktan


Goller: Muhammet Emin Engin (dk.66) Ramazan Bulmuş (dk.87) (Kocasinan Şimşekspor)


KIRMIZI KART: Abdullah Enes Ozan (dk.79) (Kocasinan Şimşekspor)

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