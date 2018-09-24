Kayseri Süper Amatör Küme'nin ikinci hafta maçında deplasmanda Gültepespor ile karşılaşan Yahyalıspor, sahadan 2-1 galibiyet ile ayrılarak ligin ikinci haftasında puanını 6 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık 1Nolu

Hakemler: Emre Altun, Furkan Ulu, Mehmet Koç

Gültepespor: Gökhan Ödem, Atakan Umar, İsrafil Vural, Cankat Yalçın,Tuncay Aydoğan (Dk. 57 Onur Yurt), Mustafa Aydın, Hakan Bıyık, Şahin Boz, Ertuğrul Erdinç (Dk. 72 Ziya Bulut), Alihan Soyak (Dk. 83 Kubilay Babacan), Turgut Kıvrak

Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Harun Yıldırımxx(Dk. 62 Selim Yağmur), Orhan Şahin, Ahmet Yumutkan, İsmail Yılmaz (Dk. 51 Hael Al Badri), Erdem Demir, Kasım Alıcı, Erkan Atcı, Ersoy Yılmaz, Ramazan Durdu, Mehmet Yaman (Dk. 80 Barış Çokyıldırım),

Goller: Turgut Kıvrak Dk. 70 (Gültepespor), Ramazan Durdu Dk. 22 (Pen.), Mehmet Yaman Dk, 77 (Yahyalıspor)

Kırmızı Kart: Mehmet Yaman Dk. 85 (Kulübede) (Yahyalıspor)