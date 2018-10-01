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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör küme’de oynanan 3.

Kayseri Süper Amatör küme'de oynanan 3. hafta maçında ligin iki güçlü takımı Kocasinan Ülküspor ile Özvatan Gençlikspor takımları golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Hüseyin Keğin, Oğuzhan Demir, Bilge Kağan Çakır


Saha Komseri: Ferhat Şafak


Kocasinan Ülküspor: Mehmet Aktaş, Fatih Karakuş, Yusuf Güvez (Dk.46 Murathan Dördüncü), Çağlar Erdemci, Hasan Göğercin, Niyazi Türkan, Öner Şahin (Dk.78 Alperen Kısır), Mustafa Atsız, Uğur Canbolat, Ahmet Engin Ayata, Musa Demirel (Dt.63 Can Varol)


Özvatan Gençlikspor: Yasin Tunç, Ebubekir Baydilli, Yunus Gürkan, Yasin Zan, Latif Aydemir, Okan Özdemir, Mükremin Bayrak (Dk.63 Oğuz Musax), Furkan Ağca, Kerem Yıldırım (Dk.63 Mustafa Kaypak), Muhammet Türkx (Dk.46 Emre Elmas)

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