Kayseri Tabip Odası, İntern doktorla iftar yemeğinde bir araya geldi

si düzenlendi.

Özel bir restotanttaki toplantıya Kayseri Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri Tabip Odasının yönetim kurulu ve yetkili kurulları, Kayseri Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu, hekimler ve çok sayıda Tıp Fakültesi Öğrencisi katıldı.

Yemek sonrası Prof. Dr. Hüseyin Per, misafirlere geçmişten geleceğe önceki Tabip Odası Başkanları ve öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Başkan Per, “ Mezun olup göreve başlayacak olan genç meslektaşlarımız Kayseri’yi ve Erciyes Üniversitesini unutmasınlar. Bu kardeşlerimizin her zaman mesleklerini en iyi şekilde yaparak insanlara hizmet edeceklerine inancım tamdır. Yolları açık olsun” dedi.

İftar yemeği sonrasında Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, Dr. Yakup Koşmaz’a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu Op.Dr. Erhan Biçer’e ve Prof. Dr. Selim Kurtoğlu’da Dr. Kubilay Uğur’a Tabip Odasına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.