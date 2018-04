Kayseri Tabip Odası seçimleri yapıldı

Dr. Hüseyin Per yeniden başkanlığa seçildi.

Hafta sonu yapılan seçimlere tek liste olarak katılan Başkan Hüseyin Per, üyelerin oyları ile bir dönem daha seçildi. Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Hüseyin Per, “Demokratik ve özlük haklarımız için mücadele edeceğiz. Bununla birlikte ayrılıkçı bölücü hareketlere karşı daha güçlü durmak için yetki veren üyelerimize teşekkür ederim.” dedi. Başkan Per, Kayseri’deki seçimlerin tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirterek, geniş bir istişare ile oluşan yetkili kurulların genel kuruldan da tam yetki aldığını söyledi.

Yapılan seçimlerde Kayseri Tabip Odası yetkili kurulları şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu: Prof. Dr. Hüseyin Per, Dr. Hakan Karabulut, Doç. Dr. Muzaffer Keklik, Doç. Dr. Nurullay Günay, Dr. Sait Şener, Op. Dr. Rıfat Özmen ve Dr. Gamze Saccı

Denetleme Kurulu: Dr. Erdal Kılıç, Dr. Yakup Koşmaz, Op. Dr. M. Akif Yücel

Onur Kurulu: Prof.Dr. Selim Kurtoğlu, Prof.Dr. Mehmet Akif Özdemir, Uzm.Dr. Mustafa Demirel, Uzm.Dr. Hasan Din, Prof.Dr. Cemil Mutlu

Üst Kurul Delegeleri: Prof.Dr. İbrahim Suat Öktem, Op.Dr. Halim Bozoklu, Dr. Halit Durmuş, Dr. Selim Ekinci, Dr. Alper Arık, Dr. Kubilay Uğur