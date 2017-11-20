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20 Kasım 2017 15:36

Kayseri Tabip Odasından Doktora Saldırıya Kınama

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.

Kayseri Tabip Odasından Doktora Saldırıya Kınama

20 Kasım 2017 15:36

Dr. Hüseyin Per, Erciyes Üniversitesinde görevi başında bir doktorun darp edilmesi olayını kınadı.


Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Hüseyin Per, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların her geçen gün arttığını belirterek, “ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde bu sabah görevi başında asistan hekimimiz Dr. Ersin Sönmez hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Hastane güvenliği olaya müdahale etmiş ve saldırganı etkisiz hale getirerek güvenlik kuvvetlerine teslim etmiştir. Bu utanç verici saldırıya uğrayan hekimimiz darp nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Hastaları sağlığına kavuşturmak için gece gündüz demeden büyük fedakârlıklarla çalışan ve hepimizin ihtiyaç duyduğu anda özveriyle hizmete koşan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırıları Kayseri Tabip Odası olarak şiddetle kınıyoruz” dedi.




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