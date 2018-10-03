Kayseri Tabip Odasından TBMM'ye Çağrı

Kayseri Tabip Odası, İstanbul'da hastası tarafından vurulduktan sonra hayatını kaybeden Doktor Dr. Fikret Hacıosman'a yapılan saldırıyı şiddetle kınarken, Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM'ye sunulan yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Prof. Dr. Hüseyin Per, “Bugün bir meslektaşımızı daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi. Başkan Per açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“ Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman önceki gün öğle saatlerinde İstanbul'da, çalıştığı özel hastanede, eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralandı ve gece saatlerinde yoğun bakımda verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Meslektaşımızın yakınlarına ve bütün hekim kitlesine baş sağlığı diliyoruz.

Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana; hızlanmakta, yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya/öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır.

Dün karşılaştığımız saldırı, daha önceki nice benzerleri gibi, sağlıkta şiddetin çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla gözler önüne sermektedir. Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık gözardı edilemeyecek ve ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur.

Yaşatmaya çalıştıklarımız tarafından öldürüldüğümüz çalışma ortamlarının başta kamu otoritesi tarafından olmak üzere düzeltilmesi talebimizdir. Sağlık Bakanlığının sağlıkta şiddet olayını kafes dövüşü gibi seyreder gibi yapmamasını talep ediyoruz.

Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü TBMM de olmalıdır. Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM'ye sunulan yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz.”