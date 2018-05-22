Kayseri Tabipler Odasından Vali Kamçı’ya Ziyaret

Hüseyin Per ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kamçı, Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Per ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Sağlık hizmetlerinin toplumun olmazsa olmazları arasında olduğunu ifade eden Vali Kamçı, devletin sağlık hizmetlerinin kaliteli, ulaşılabilir ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşlara sunmanın çabası içinde olduğuna vurgu yaptı.

Vali Kamçı’ya kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Başkan Dr. Hüseyin Per, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Vali Kamçı ve Kayseri Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri bir süre baş başa sohbet etti.