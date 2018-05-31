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31 Mayıs 2018 12:07

Kayseri TDP Çocuklarla Birlikte İftar Yaptı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesinde spor eğitimi alan öğrencilerle iftarda buluştu.

Kayseri TDP Çocuklarla Birlikte İftar Yaptı

31 Mayıs 2018 12:07


Düzenlenen iftar programına; TDP Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Proje koordinatörü Hasan Keleş, öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı. İftar programı öncesinde müsabakalarda başarılı olan sporcular ödüllendirildi.


İftar programında konuşan TDP Şube Müdürü Özcan Erdoğdu; “Ramazan ayı münasebetiyle projemizde spor eğitimi alan öğrencilerimizle iftar sofrasında bir araya geldik. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak birlik beraberliğin pekiştirilmesi anlamında ve öğrencilerin arasında birlikte yaşama kültürü oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla bu tür iftar faaliyetlerimiz Ramazan ayı süresince devam edecektir. Bugün burada iftara katılım sağlayan öğrencilerimize ve ailelerin teşekkür ediyorum” dedi.


İftar programı çekilen toplu fotoğraflarla sona erdi.




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