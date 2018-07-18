Kayseri OSB Yeni Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarete Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Arifoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu Üyeleri yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyerek, OSB çalışmalarını yakından takip ettiklerini, çalışmaların devrim niteliğinde ve yıllar sonrada takdir toplayacağını belirtilerek, başarı temennisinde bulundular.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak Kayseri OSB çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.