Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kayseri
  •  » Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış Ve Yönetim Kurulu Üyelerinde Kayseri OSB Ziyareti
18 Temmuz 2018 14:16

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu Üyelerinde Kayseri OSB Ziyareti

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu Üyelerinde Kayseri OSB Ziyareti

18 Temmuz 2018 14:16


Kayseri OSB Yeni Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarete Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Arifoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.


Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu Üyeleri yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyerek, OSB çalışmalarını yakından takip ettiklerini, çalışmaların devrim niteliğinde ve yıllar sonrada takdir toplayacağını belirtilerek, başarı temennisinde bulundular.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak Kayseri OSB çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç