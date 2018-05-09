Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 11:26

Kayseri Ticaret Borsası’ndan KAYSO’ya Ziyaret

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kayseri Ticaret Borsası’ndan KAYSO’ya Ziyaret

09 Mayıs 2018 11:26


Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini KAYSO’da görmekten son derece mutlu olduklarını açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Odalar olarak yapacak çok işimiz var. Bir ve beraber olur, işlerimizi düzenli olarak takip edersek, çok güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bizlerde bunun için buradayız. Üyelerimiz yeni dönemde bu göreve bizleri layık gördü. Kayseri’de ki tüm odalarımız ve borsamızla birlikte önce üyelerimizin, sonrada şehrimiz ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Başkan Büyüksimitci, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda KAYSO olarak iadei ziyarette bulunacaklarını söyledi.


Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise, seçimlerde güven tazeleyen Başkan Büyüksimitci ve ekibine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni dönemde başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç