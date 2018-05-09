Kayseri Ticaret Borsası’ndan KAYSO’ya Ziyaret

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini KAYSO’da görmekten son derece mutlu olduklarını açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Odalar olarak yapacak çok işimiz var. Bir ve beraber olur, işlerimizi düzenli olarak takip edersek, çok güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bizlerde bunun için buradayız. Üyelerimiz yeni dönemde bu göreve bizleri layık gördü. Kayseri’de ki tüm odalarımız ve borsamızla birlikte önce üyelerimizin, sonrada şehrimiz ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Büyüksimitci, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda KAYSO olarak iadei ziyarette bulunacaklarını söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise, seçimlerde güven tazeleyen Başkan Büyüksimitci ve ekibine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni dönemde başarılar diledi.