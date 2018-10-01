İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Ticaret Borsasından üniversite öğrencilerine destek

Kayseri Ticaret Borsası ( KTB) tarafından Üniversitede okuyan öğrencilere destek olmak için başlatılan Eğitim Yardımı ( Burs) almaya hak kazanan öğrenciler noter huzurunda belirlendi.


KTB konferans salonunda 1. Noter Başkatibi Mesut Yıldırım nezaretinde yapılan kura çekimine Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Yönetim Kurulu üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Burs için başvuran öğrenciler arasından kura çekimi ile belirlenen 25 kişiye 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca aylık olarak eğitim yardımında bulunulacak.


Başkan Recep Bağlamış, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:


“Gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim görmesi için devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Bizlerde Kayseri Ticaret Borsası olarak, bu eğitim seferberliğine bir katkı sunmak istedik. Yüzlerce başvuru oldu. Başvuran gençlerimiz arasında adaletli bir şekilde seçim yapmak için noter huzurunda velilerimizin ve öğrencilerimizin de katıldığı kura çekimi yapıldı. Belirlenen 25 öğrencimize aylık yardım yapılacak. Gönül isterdi ki her öğrencimizi destekleyelim. İnşallah bundan sonra eğitime yönelik desteklerimiz artarak devam edecek."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.