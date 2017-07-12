Kayseri Ticaret Odası 15 Temmuz sergisi açtı

Hizmet binası 2. katta bulunan sergi alanında açılan sergide 20’ye yakın fotoğraf üyelerin ziyaretine açıldı.

Açılan sergiye ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin tarihinin en alçakça saldırısına maruz kaldığını belirterek, “Asil milletimiz darbe girişimine karşı gerekeni yaptı ve vatanını kurtarmak için kendisini topun tüfeğin önüne siper etti. O gece biz Kayseri Ticaret Odası olarak vatanımızın ve milletimizin bekası için bu darbe girişiminin püskürtülmesi noktasında gayret gösterdik. Bu hain saldırı 15 Temmuz 2017 tarihinde 1 yılı doldurmuş olacak. Bu vesile ile biz de Kayseri Ticaret Odası’nda 15 Temmuz 2016 gecesinde ve daha sonrasında Kayseri Cumhuriyet meydanında yapmış olduğumuz demokrasi nöbetlerinde neler yaptığımızla alakalı bir fotoğraf sergisini Kayseri Ticaret Odası sergi salonumuzda açmış bulunmaktayız. O günü tekrar yaşamak, yaşatmak ve ileriki nesillere unutturmamak gayesiyle bu serginin ilkini yapıyoruz.Bundan sonraki yıllarda da bu olayı unutturmamak ve demokrasimize sahip çıkmak, milli iradeye sahip çıkmak adına bu serginin yapılması gerektiğini düşündük. Üyelerimizden o günleri tekrar hatırlamaları için Kayseri Ticaret Odasını ziyaret ederek bu sergiyi gezmelerini, görmelerini öneriyorum. Bu sergimizin hayırlı olmasını ve böyle bir günün, böyle bir gecenin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi üyelere SMS göndermek suretiyle milli iradeye sahip çıkmak adına üyelerimizi bayrakları ile beraber meydana davet ettiklerini ifade eden Hiçyılmaz, “Davet ettiğimiz saatte henüz darbe girişiminin hangi yönde seyredeceği belli değildi. Bizim demokrasiye inancımız gereği, sandıktan kim çıkmışsa onun bizi yönetmesine olan inancımız gereği o gece üyelerimize böyle bir mesajı gönderdik. Saat 23.320 civarında gönderdik. Saat 23.50 falandı bu metin üzerinde mutakıp kaldım ve Basın Yayın Müdürü Rifat Bey’e bu mesajı gönderin diye talimat verdim.00.33’te bu mesaj üyelerimize gönderilmeye başlandı. Kayseri’de böyle bir mesajı gönderen ilk kurumlardan biriyiz. Dolaysıyla biz Kayseri Ticaret Odası olarak devletimizin yanından olmuş, milli iradeye sahip çıkmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteren kurumuz. Böyle bir gecenin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz ama, Allah korusun böyle bir şey olduğunda bırakınız böyle bir mesaj göndermeyi vatanımızın, milletimizin ilelebet payidar olması bakımından canımızı da vermeye her zaman hazırız” diye konuştu.