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14 Nisan 2017 12:06

Kayseri Ticaret Odası, banka yetkilileri ile bir araya geldi

Kayseri Ticaret Odası yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri’deki bankaların bölge şube müdürleri ile toplantıda bir araya geldi.

Kayseri Ticaret Odası, banka yetkilileri ile bir araya geldi

14 Nisan 2017 12:06


Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleşen toplantıya; KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, Merkez Bankası Kayseri Şube Müdürü Osman Kandıra, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Coşkun ile Kayseri’deki kamu ve özel bankaların yetkilileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Hiçyılmaz, iş dünyası ile bankacılık sektörünün birlikte hareket etmek zorunda olduğunu vurgulayarak, ekonomik gelişimin daha hızlı sağlanabilmesi için azami ölçüde işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.


Bankaların daha duyarlı davranması ve iş dünyasını daha fazla desteklemesi gerektiğine vurgu yapan Hiçyılmaz, “Türkiye’nin üretim gücünün artması, daha fazla ihracat yapabilme kabiliyetine ulaşabilmesi için yeni yatırımlar ve pazar araştırmaları için sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır. İşte bankacılık sektörü bu bağlamda çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ekonomi dünyasının işleyişi içinde yaşanan sorunlar ve aksaklıklar da bulunmaktadır. Bu sorunların aşılması ve aksayan yönlerin giderilmesi bakımından da ekonomiye yön veren bizlerin, yeni değerlendirmeler yapması önem arz etmektedir” dedi.


Başkan Hiçyılmaz konuşmasında, Kayseri Ticaret Odası üyelerinden gelen ve bankacılık sektörünü ilgilendiren sıkıntılara ilişkin örnekler verdi ve bankacılık sektörünün, iş dünyası ile karşılıklı ‘kazan-kazan’ anlayışı içinde ilişkilerini sürdürmesi gerektiğine değindi.


Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından bankaların temsilcileri de tek tek söz alarak görüşlerini açıkladı ve işletmelerden beklentilerini sıraladı. KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler ise son bölümde KOSGEB kredilerinin kullandırılmasına ilişkin bankalardan beklentilerini dile getirdi. Özbekler, konuşmasında Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hiçyılmaz’a böylesine önemli bir toplantıyı düzenlemiş olmasından dolayı teşekkür etti.


Toplantının sonunda Başkan Hiçyılmaz, konuklarıyla Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binası önünde fotoğraf çektirdi.




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